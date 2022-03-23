Dünya Superbike, üreticiler için MotoGP tarzı imtiyaz sistemi getirdi

Haberi dinle

Şampiyona, ne kadar pist süresi sunulacağını veya hangi üreticilerin imtiyaz için uygun olduğunu belirtmedi. Fakat bundan geride olan üreticiler faydalanacak.

Bu açıdan kuraldan en çok faydalanan üreticiler, son yıllarda Kawasaki, Yamaha ve Ducati gibi üreticilerle mücadele etmekte zorlanan Honda ve BMW olacak..

Honda, 2021'de Alvaro Bautista ile sadece birkaç podyum alabildi ve üreticiler şampiyonasında sonuncu oldu. BMW ise geçen yıl Portekiz'de Michael van der Mark ile geri dönüşünden sonra ilk zaferini elde etti.

Honda, WSBK'da diğer üreticilerle arayı kapatmak adına MotoGP tarzı bir imtiyaz sistemi için baskı yapıyordu. Takım patronu Leon Camier, mevcut kurallarda bu şampiyonada ilerlemenin zor olduğunu belirtmişti.

Mevcut kurallar gereği WSBK'daki tüm üreticilere sezon öncesi testlerine ek olarak, yıl boyunca kullanabilecekleri 10 günlük özel test izni veriliyor.

WSBK, 2018'den beri bir imtiyaz sistemine sahip olsa da, bu sadece motor gelişimi ve devir sistemleriyle alakalıydı.

MotoGP'de imtiyaz sistemi son yıllarda olumlu sonuç verdi ve hem KTM hem de Aprilia şampiyonada üst sıralara çıktı. Şu anda MotoGP'de sezon boyunca test yapma imkanına sahip olan tek üretici Aprilia.

Leandro Mercado, MIE Racing Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images