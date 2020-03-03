Dünya Superbike Şampiyonası'nın Katar yarışı iptal edilecek

Şampiyona organizatörü tarafından yakın zamanda teyit edilmesi beklenen habere göre, Coronavirüs nedeniyle tıpkı MotoGP Katar yarışı gibi Dünya Superbike Katar yarışının da iptal edilmesi bekleniyor.

Katar yarışı için alternatif bir tarih bulunması beklenmiyor çünkü Losail pisti 2021 MotoGP yarışı için önemli değişiklikler geçirecek.

Bu değişiklikler arasında 2004 yılından bu yana ilk kez pist yüzeyinin tamamının yeniden asfaltlanması, padokun yenilenmesi ve pistin ışıklandırma sisteminin yenilenmesi de yer alıyor.

Bu, geçen yılki Superbike finaline ev sahipliği yapan Katar'ın, neden bu yılki MotoGP yarışından bir hafta sonra yapıldığını da açıklıyor.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor ve bu kararla Superbike sezonu, 28-29 Mart'ta Jerez'de yapılacak yarışla devam edecek.

Yeni Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, geçen hafta sonu yapılan yarışların ardından genel klasmanı Scott Redding'in önünde ilk sırada götürüyor.