Dünya Superbike Şampiyonası, 2020 katılımcı listesini duyurdu
Dünya Superbike Şampiyonası, bu hafta gerçekleştirilecek 2020'nin ilk testi öncesi, geçici 2020 katılımcı listesini duyurdu.
Yayınlanan katılımcı listesinde 20 sürücüsü yer alıyor ve iki tane de henüz açıklanmayan sürücü bulunuyor. Bu açıklanmayan koltuklar Pedercini Racing ve MIE Team'e ait.
Kawasaki'nin uydu takımı olan Pedercini, 2020 sürücüsü olarak Jordi Torres ve Lorenzo Savadori'yi açıklamıştı ancak katılımcı listesinde takımın sadece bir ZX-10RR'ı olduğu görülüyor.
Savadori'nin sponsorluk konusundaki anlaşmazlıktan ötürü takımla devam etmesi beklenmezken, Sepang sezon öncesi testinde Aprilia ile sürüş yapması planlanıyor.
Bu durumda tek motosiklet Torres'e gidecek.
Honda ile yarışacak olan MIE Racing ise Takumi Takahashi'nin takım arkadaşını henüz seçmedi.
Bir başka Fransız sürücü olan Sylvain Barrier, 2019 sezonunun sonuna doğru birkaç yarışa katılmasının ardından Brixx Performance Team'e katıldı.
Barrier'ın gelişiyle toplam altı Ducati sürücüsü yer almış oldu. Kawasaki ve Yamaha'nın beş, Honda'nın dört ve BMW'nin iki motosikleti bulunuyor.
İki günlük Jerez testi bu hafta çarşamba günü başlayacak ve 25-27 Ocak'ta Portimao'da iki günlük bir başka test daha olacak.
Son test, 24-25 Şubat'ta Phillip Island'da yapılacak ve sezon 28 Şubat-1 Mart'ta yine burada başlayacak.
2020 WSBK geçici katılımcı listesi:
|No.
|Sürücü
|Motosiklet
|Takım
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki ZX-10RR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|2
|Leon Camier
|Ducati Panigale V4 R
|Barni Racing Team
|7
|Chaz Davies
|Ducati Panigale V4 R
|ARUBA.IT Racing - Ducati
|12
|Xavi Fores
|Kawasaki ZX-10RR
|Kawasaki Puccetti Racing
|13
|Takumi Takahashi
|Honda CBR1000RR
|MIE Racing
|19
|Alvaro Bautista
|Honda CBR1000RR
|Team HRC
|20
|Sylvain Barrier
|Ducati Panigale V4 R
|Brixx Performance
|21
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati Panigale V4 R
|Team Goeleven
|22
|Alex Lowes
|Kawasaki ZX-10RR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|31
|Garrett Gerloff
|Yamaha YZF R1
|GRT Yamaha WorldSBK Junior Team
|36
|Leandro Mercado
|Ducati Panigale V4 R
|Motocorsa Racing
|45
|Scott Redding
|Ducati Panigale V4 R
|ARUBA.IT Racing - Ducati
|50
|Eugene Laverty
|BMW S1000 RR
|BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|Toprak Razgatlioglu
|Yamaha YZF R1
|Pata Yamaha WorldSBK Team
|60
|Michael van der Mark
|Yamaha YZF R1
|Pata Yamaha WorldSBK Team
|64
|Federico Caricasulo
|Yamaha YZF R1
|GRT Yamaha WorldSBK Junior Team
|66
|Tom Sykes
|BMW S1000 RR
|BMW Motorrad WorldSBK Team
|76
|Loris Baz
|Yamaha YZF R1
|Ten Kate Racing Yamaha
|77
|Maximilian Scheib
|Kawasaki ZX-10RR
|Orelac Racing VerdNatura
|91
|Leon Haslam
|Honda CBR1000RR
|Team HRC
|#
|Açıklanmadı
|Kawasaki ZX-10RR
|Team Pedercini Racing
|#
|Açıklanmadı
|Honda CBR1000RR
|MIE Racing
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Editör
|Jamie Klein
Dünya Superbike Şampiyonası, 2020 katılımcı listesini duyurdu
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