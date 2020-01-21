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Dünya Superbike Şampiyonası, 2020 katılımcı listesini duyurdu

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Dünya Superbike Şampiyonası, 2020 katılımcı listesini duyurdu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Oca 2020 13:37

Dünya Superbike Şampiyonası, bu hafta gerçekleştirilecek 2020'nin ilk testi öncesi, geçici 2020 katılımcı listesini duyurdu.

Yayınlanan katılımcı listesinde 20 sürücüsü yer alıyor ve iki tane de henüz açıklanmayan sürücü bulunuyor. Bu açıklanmayan koltuklar Pedercini Racing ve MIE Team'e ait.

Kawasaki'nin uydu takımı olan Pedercini, 2020 sürücüsü olarak Jordi Torres ve Lorenzo Savadori'yi açıklamıştı ancak katılımcı listesinde takımın sadece bir ZX-10RR'ı olduğu görülüyor.

Savadori'nin sponsorluk konusundaki anlaşmazlıktan ötürü takımla devam etmesi beklenmezken, Sepang sezon öncesi testinde Aprilia ile sürüş yapması planlanıyor.

Bu durumda tek motosiklet Torres'e gidecek.

Honda ile yarışacak olan MIE Racing ise Takumi Takahashi'nin takım arkadaşını henüz seçmedi.

Bir başka Fransız sürücü olan Sylvain Barrier, 2019 sezonunun sonuna doğru birkaç yarışa katılmasının ardından Brixx Performance Team'e katıldı.

Barrier'ın gelişiyle toplam altı Ducati sürücüsü yer almış oldu. Kawasaki ve Yamaha'nın beş, Honda'nın dört ve BMW'nin iki motosikleti bulunuyor.

İki günlük Jerez testi bu hafta çarşamba günü başlayacak ve 25-27 Ocak'ta Portimao'da iki günlük bir başka test daha olacak.

Son test, 24-25 Şubat'ta Phillip Island'da yapılacak ve sezon 28 Şubat-1 Mart'ta yine burada başlayacak.

2020 WSBK geçici katılımcı listesi:

No. Sürücü Motosiklet Takım
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK
2 United Kingdom Leon Camier Ducati Panigale V4 R Barni Racing Team
7 United Kingdom Chaz Davies Ducati Panigale V4 R ARUBA.IT Racing - Ducati
12 Spain Xavi Fores Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Puccetti Racing
13 Japan Takumi Takahashi Honda CBR1000RR MIE Racing
19 Spain Alvaro Bautista Honda CBR1000RR Team HRC
20 France Sylvain Barrier Ducati Panigale V4 R Brixx Performance
21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R Team Goeleven
22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK
31 United States Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 GRT Yamaha WorldSBK Junior Team
36 Argentina Leandro Mercado Ducati Panigale V4 R Motocorsa Racing
45 United Kingdom Scott Redding Ducati Panigale V4 R ARUBA.IT Racing - Ducati
50 Ireland Eugene Laverty BMW S1000 RR BMW Motorrad WorldSBK Team
54 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 Pata Yamaha WorldSBK Team
60 Netherlands Michael van der Mark Yamaha YZF R1 Pata Yamaha WorldSBK Team
64 Italy Federico Caricasulo Yamaha YZF R1 GRT Yamaha WorldSBK Junior Team
66 United Kingdom Tom Sykes BMW S1000 RR BMW Motorrad WorldSBK Team
76 France Loris Baz Yamaha YZF R1 Ten Kate Racing Yamaha
77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki ZX-10RR Orelac Racing VerdNatura
91 United Kingdom Leon Haslam Honda CBR1000RR Team HRC
# Açıklanmadı Kawasaki ZX-10RR Team Pedercini Racing
# Açıklanmadı Honda CBR1000RR MIE Racing
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Editör Jamie Klein

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