Dünya Superbike Şampiyonası, 2020 katılımcı listesini duyurdu

Yayınlanan katılımcı listesinde 20 sürücüsü yer alıyor ve iki tane de henüz açıklanmayan sürücü bulunuyor. Bu açıklanmayan koltuklar Pedercini Racing ve MIE Team'e ait.

Kawasaki'nin uydu takımı olan Pedercini, 2020 sürücüsü olarak Jordi Torres ve Lorenzo Savadori'yi açıklamıştı ancak katılımcı listesinde takımın sadece bir ZX-10RR'ı olduğu görülüyor.

Savadori'nin sponsorluk konusundaki anlaşmazlıktan ötürü takımla devam etmesi beklenmezken, Sepang sezon öncesi testinde Aprilia ile sürüş yapması planlanıyor.

Bu durumda tek motosiklet Torres'e gidecek.

Honda ile yarışacak olan MIE Racing ise Takumi Takahashi'nin takım arkadaşını henüz seçmedi.

Bir başka Fransız sürücü olan Sylvain Barrier, 2019 sezonunun sonuna doğru birkaç yarışa katılmasının ardından Brixx Performance Team'e katıldı.

Barrier'ın gelişiyle toplam altı Ducati sürücüsü yer almış oldu. Kawasaki ve Yamaha'nın beş, Honda'nın dört ve BMW'nin iki motosikleti bulunuyor.

İki günlük Jerez testi bu hafta çarşamba günü başlayacak ve 25-27 Ocak'ta Portimao'da iki günlük bir başka test daha olacak.

Son test, 24-25 Şubat'ta Phillip Island'da yapılacak ve sezon 28 Şubat-1 Mart'ta yine burada başlayacak.

2020 WSBK geçici katılımcı listesi: