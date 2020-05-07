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World Superbike / Oschersleben / Son dakika

Dünya Superbike Oschersleben yarışını iptal etti

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Dünya Superbike Oschersleben yarışını iptal etti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 May 2020 12:44

Dünya Superbike Şampiyonası Oschersleben'deki Alman yarışının iptal edildiğini duyurdu.

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Seri World Superbike
Etkinlik Oschersleben
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Donington Park

Donington Park

3 Tem - 5 Tem
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