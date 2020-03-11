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Dünya Superbike Şampiyonası, Jerez ve Magny Cours yarışlarını erteledi

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Dünya Superbike Şampiyonası, Jerez ve Magny Cours yarışlarını erteledi
Ekleyen:
, Editör
11 Mar 2020 16:43

Dünya Superbike Şampiyonası, Coronavirüs nedeniyle Jerez ve Magny Cours yarışlarını erteledi.

Devam eden Coronavirüs nedeniyle çok sayıda yarış iptal edildi veya ileri bir tarihe ertelendi.

Şimdi ise Dünya Superbike serisinin 2020 takviminde yeni değişiklikler yaptığı ortaya çıktı.

Buna göre 27-29 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan İspanya yarışı, 23-25 Ekim tarihlerine alındı.

Fransa yarışı ise 25-27 Eylül tarihlerinde 2-4 Ekim tarihlerine alındı.

Açıklamada, "Coronavirüs (COVID-19) salgınının etmesi nedeniyle, 2020 Motul FIM Superbike Dünya Şampiyonası takviminde değişiklikler yapıldı."

"FIM ve Dorna WSBK Organizasyonu, ilerleyen süreçte 2020 Takvimi'nde başka değişiklikler olup olmadığı konusunda bilgilendirme yapacak." denildi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu eğer gerçekleşseydi, Spor  Bakanlığı'nın kararıyla İspanya yarışında yer alamayacaktı.

Güncel 2020 WSBK takvimi:

Tarih Ülke Pist
28 Şubat - 1 Mart Avustralya Avustralya Phillip Island
17-19 Nisan Hollanda Hollanda Assen
8-10 Mayıs İtalya İtalya Imola
22-24 Mayıs İspanya İspanya Aragon
12-14 Haziran İtalya İtalya Misano
3-5 Temmuz Birleşik krallık Büyük Britanya Donington Park
31 Temmuz - 2 Ağustos Almanya Almanya Oschersleben
4-6 Eylül Portekiz Portekiz Algarve
18-20 Eylül İspanya İspanya Barcelona
2-4 Ekim Fransa Fransa Magny-Cours
9-11 Ekim Arjantin Arjantin San Juan
23-25 ​​Ekim İspanya İspanya Jerez

 

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