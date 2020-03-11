Dünya Superbike Şampiyonası, Jerez ve Magny Cours yarışlarını erteledi
Dünya Superbike Şampiyonası, Coronavirüs nedeniyle Jerez ve Magny Cours yarışlarını erteledi.
Devam eden Coronavirüs nedeniyle çok sayıda yarış iptal edildi veya ileri bir tarihe ertelendi.
Şimdi ise Dünya Superbike serisinin 2020 takviminde yeni değişiklikler yaptığı ortaya çıktı.
Buna göre 27-29 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan İspanya yarışı, 23-25 Ekim tarihlerine alındı.
Fransa yarışı ise 25-27 Eylül tarihlerinde 2-4 Ekim tarihlerine alındı.
Açıklamada, "Coronavirüs (COVID-19) salgınının etmesi nedeniyle, 2020 Motul FIM Superbike Dünya Şampiyonası takviminde değişiklikler yapıldı."
"FIM ve Dorna WSBK Organizasyonu, ilerleyen süreçte 2020 Takvimi'nde başka değişiklikler olup olmadığı konusunda bilgilendirme yapacak." denildi.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu eğer gerçekleşseydi, Spor Bakanlığı'nın kararıyla İspanya yarışında yer alamayacaktı.
Güncel 2020 WSBK takvimi:
|Tarih
|Ülke
|Pist
|28 Şubat - 1 Mart
|Avustralya
|Phillip Island
|17-19 Nisan
|Hollanda
|Assen
|8-10 Mayıs
|İtalya
|Imola
|22-24 Mayıs
|İspanya
|Aragon
|12-14 Haziran
|İtalya
|Misano
|3-5 Temmuz
|Büyük Britanya
|Donington Park
|31 Temmuz - 2 Ağustos
|Almanya
|Oschersleben
|4-6 Eylül
|Portekiz
|Algarve
|18-20 Eylül
|İspanya
|Barcelona
|2-4 Ekim
|Fransa
|Magny-Cours
|9-11 Ekim
|Arjantin
|San Juan
|23-25 Ekim
|İspanya
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Dünya Superbike Şampiyonası, Jerez ve Magny Cours yarışlarını erteledi
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