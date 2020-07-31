2020 Dünya Superbike Jerez: İlk seansta Baz lider, Toprak altıncı
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2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Yamaha'dan Loris Baz ilk sırada tamamladı.
Dünya Superbike'ta heyecan bu hafta sonu Jerez'de başladı ve Loris Baz, ilk 18 dakika geride kalırken liderliği eline geçiren isim oldu.
1:40.249'luk derecesi, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Baz, Joanathan Rea'in önünde en hızlı isim olmayı başardı.
Baz ve Rea arasında sadece 0.062 saniye vardı.
Alvaro Baustista, Honda ile 1:40.392 yaparak 0.143 saniye geride üçüncü olurken, Scott Redding 0.193 sanyie geride dördüncü ve Chaz Davies 0.223 saniye geride beşinci oldu.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 0.258 saniye geride altıncı en hızlı zamanın sahibiydi.
Michael van der Mark, Leon Haslam, Alex Lowes ve Garrett Gerloff ilk onu tamamladı.
Seans sonucu:
|Poz.
|No.
|Sürücü
|Motosiklet
|Derece
|Fark
|1
|76
|L. BAZ
|Yamaha YZF R1
|1'40.249
|2
|1
|J. REA
|Kawasaki ZX-10RR
|1'40.311
|0.062
|3
|19
|A. BAUTISTA
|Honda CBR1000RR-R
|1'40.392
|0.143
|4
|45
|S. REDDING
|Ducati Panigale V4 R
|1'40.442
|0.193
|5
|7
|C. DAVIES
|Ducati Panigale V4 R
|1'40.472
|0.223
|6
|54
|T. RAZGATLIOGLU
|Yamaha YZF R1
|1'40.507
|0.258
|7
|60
|M. VAN DER MARK
|Yamaha YZF R1
|1'40.565
|0.316
|8
|91
|L. HASLAM
|Honda CBR1000RR-R
|1'40.603
|0.354
|9
|22
|A. LOWES
|Kawasaki ZX-10RR
|1'40.606
|0.357
|10
|31
|G. GERLOFF
|Yamaha YZF R1
|1'40.733
|0.484
|11
|64
|F. CARICASULO
|Yamaha YZF R1
|1'40.977
|0.728
|12
|33
|M. MELANDRI
|Ducati Panigale V4 R
|1'41.142
|0.893
|13
|36
|L. MERCADO
|Ducati Panigale V4 R
|1'41.296
|1.047
|14
|66
|T. SYKES
|BMW S1000 RR
|1'41.409
|1.160
|15
|77
|M. SCHEIB
|Kawasaki ZX-10RR
|1'41.533
|1.284
|16
|50
|E. LAVERTY
|BMW S1000 RR
|1'41.685
|1.436
|17
|12
|X. FORES
|Kawasaki ZX-10RR
|1'41.704
|1.455
|18
|11
|S. CORTESE
|Kawasaki ZX-10RR
|1'42.021
|1.772
|19
|23
|C. PONSSON
|Aprilia RSV4 1000
|1'42.094
|1.845
|20
|13
|T. TAKAHASHI
|Honda CBR1000RR-R
|1'42.781
|2.532
|21
|21
|M. RINALDI
|Ducati Panigale V4 R
|1'42.881
|2.632
|22
|20
|S. BARRIER
|Ducati Panigale V4 R
|1'43.437
|3.188
|23
|63
|L. GABELLINI
|Honda CBR1000RR-R
|1'43.588
|3.339
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Editör
|Kemal Şengül
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2020 Dünya Superbike Jerez: İlk seansta Baz lider, Toprak altıncı
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