2020 Dünya Superbike Jerez: İlk seansta Baz lider, Toprak altıncı

Dünya Superbike'ta heyecan bu hafta sonu Jerez'de başladı ve Loris Baz, ilk 18 dakika geride kalırken liderliği eline geçiren isim oldu.

1:40.249'luk derecesi, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Baz, Joanathan Rea'in önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Baz ve Rea arasında sadece 0.062 saniye vardı.

Alvaro Baustista, Honda ile 1:40.392 yaparak 0.143 saniye geride üçüncü olurken, Scott Redding 0.193 sanyie geride dördüncü ve Chaz Davies 0.223 saniye geride beşinci oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 0.258 saniye geride altıncı en hızlı zamanın sahibiydi.

Michael van der Mark, Leon Haslam, Alex Lowes ve Garrett Gerloff ilk onu tamamladı.

Seans sonucu: