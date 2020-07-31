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World Superbike / Antrenman raporu

2020 Dünya Superbike Jerez: İlk seansta Baz lider, Toprak altıncı

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2020 Dünya Superbike Jerez: İlk seansta Baz lider, Toprak altıncı
Ekleyen:
, Editör
31 Tem 2020 11:21

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Jerez'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Yamaha'dan Loris Baz ilk sırada tamamladı.

Dünya Superbike'ta heyecan bu hafta sonu Jerez'de başladı ve Loris Baz, ilk 18 dakika geride kalırken liderliği eline geçiren isim oldu.

1:40.249'luk derecesi, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Baz, Joanathan Rea'in önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Baz ve Rea arasında sadece 0.062 saniye vardı.

Alvaro Baustista, Honda ile 1:40.392 yaparak 0.143 saniye geride üçüncü olurken, Scott Redding 0.193 sanyie geride dördüncü ve Chaz Davies 0.223 saniye geride beşinci oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 0.258 saniye geride altıncı en hızlı zamanın sahibiydi.

Michael van der Mark, Leon Haslam, Alex Lowes ve  Garrett Gerloff ilk onu tamamladı.

Seans sonucu:

Poz. No. Sürücü Motosiklet Derece Fark  
1 76 L. BAZ Yamaha YZF R1 1'40.249    
2 1 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'40.311 0.062  
3 19 A. BAUTISTA Honda CBR1000RR-R 1'40.392 0.143  
4 45 S. REDDING Ducati Panigale V4 R 1'40.442 0.193  
5 7 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'40.472 0.223  
6 54 T. RAZGATLIOGLU Yamaha YZF R1 1'40.507 0.258  
7 60 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'40.565 0.316  
8 91 L. HASLAM Honda CBR1000RR-R 1'40.603 0.354  
9 22 A. LOWES Kawasaki ZX-10RR 1'40.606 0.357  
10 31 G. GERLOFF Yamaha YZF R1 1'40.733 0.484  
11 64 F. CARICASULO Yamaha YZF R1 1'40.977 0.728  
12 33 M. MELANDRI Ducati Panigale V4 R 1'41.142 0.893  
13 36 L. MERCADO Ducati Panigale V4 R 1'41.296 1.047  
14 66 T. SYKES BMW S1000 RR 1'41.409 1.160  
15 77 M. SCHEIB Kawasaki ZX-10RR 1'41.533 1.284  
16 50 E. LAVERTY BMW S1000 RR 1'41.685 1.436  
17 12 X. FORES Kawasaki ZX-10RR 1'41.704 1.455  
18 11 S. CORTESE Kawasaki ZX-10RR 1'42.021 1.772  
19 23 C. PONSSON Aprilia RSV4 1000 1'42.094 1.845  
20 13 T. TAKAHASHI Honda CBR1000RR-R 1'42.781 2.532  
21 21 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'42.881 2.632  
22 20 S. BARRIER Ducati Panigale V4 R 1'43.437 3.188  
23 63 L. GABELLINI Honda CBR1000RR-R 1'43.588 3.339  
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Seri World Superbike
Editör Kemal Şengül

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