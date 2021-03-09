Dünya Superbike, Estoril'deki açılışı erteledi, takvime yeni pistler eklendi

Dünya Superbike'ın yönetim organı olan FIM, geçen ay yaptığı açıklama ile, Assen'de yapılacak yarışın ertelendiğini duyurmuş ve böylelikle 2021'in ilk yarışı Mayıs ayının ilk haftasına kadar ertelenmiti.

Şimdi açılış yarışı ikinci kez ertelendi çünkü 7-9 Mayıs tarihleri için planlanan Estoril, yarışı süresiz olarak ertelendi.

Bu, 21-23 Mayıs tarihleri için planlanan Aragon yarışının, yeni sezonun ilk yarışı olacağı anlamına geliyor.

Aragon'da yapılacak yarıştan yaklaşık üç hafta sonra 11-13 Haziran'da Misano yarışı düzenlenecek ve ardından 2-4 Temmuz'da Donington Park, 23-25 Temmuz tarihinde ise Assen yarışı yapılacak.

Navarra pisti, takvimdeki yeni yarış olacak. Takvimdeki beşinci yarış olması planlanan Navarra yarışının, 20-22 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Geleneksel olarak sezonun açılış yarışı olan Philip Island hâlâ "açıklanacak" olarak listelense de, takvimdeki durum göz önüne alındığında yarışın gerçekleşmesi pek de mümkün görünmüyor.

Endonezya cadde yarışı şimdilik homologasyona tabi olarak belirtilmiş durumda.

30-31 Mart tarihlerinde Katalonya'da resmi bir sezon öncesi test gerçekleştirilecek.

Revize edilmiş 2021 takvimi:

Tarih Yer 21-23 Mayıs Aragon 11-13 Haziran Misano 2-4 Temmuz Donington Park 23-25 ​​Temmuz Assen 20-22 Ağustos Navarra 3-5 Eylül Magny-Cours 17-19 Eylül Barselona 24-26 Eylül Jerez 1-3 Ekim Portimao 15-17 Ekim Villicum 12-14 Kasım Mandalika Açıklanacak Phillip Adası Açıklanacak Estoril