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World Superbike / Son dakika

Dünya Superbike, Estoril'deki açılışı erteledi, takvime yeni pistler eklendi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Yeni Dünya Superbike sezonunun başlangıcı, Estoril'de planlanan yarışın ileri bir tarihe kadar ertelenmesinden ötürü daha da ertelendi.

Dünya Superbike, Estoril'deki açılışı erteledi, takvime yeni pistler eklendi

Dünya Superbike'ın yönetim organı olan FIM, geçen ay yaptığı açıklama ile, Assen'de yapılacak yarışın ertelendiğini duyurmuş ve böylelikle 2021'in ilk yarışı Mayıs ayının ilk haftasına kadar ertelenmiti.

Şimdi açılış yarışı ikinci kez ertelendi çünkü 7-9 Mayıs tarihleri için planlanan Estoril, yarışı süresiz olarak ertelendi.

Bu, 21-23 Mayıs tarihleri için planlanan Aragon yarışının, yeni sezonun ilk yarışı olacağı anlamına geliyor.

Aragon'da yapılacak yarıştan yaklaşık üç hafta sonra 11-13 Haziran'da Misano yarışı düzenlenecek ve ardından 2-4 Temmuz'da Donington Park, 23-25 Temmuz tarihinde ise Assen yarışı yapılacak.

Navarra pisti, takvimdeki yeni yarış olacak. Takvimdeki beşinci yarış olması planlanan Navarra yarışının, 20-22 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Geleneksel olarak sezonun açılış yarışı olan Philip Island hâlâ "açıklanacak" olarak listelense de, takvimdeki durum göz önüne alındığında yarışın gerçekleşmesi pek de mümkün görünmüyor.

Endonezya cadde yarışı şimdilik homologasyona tabi olarak belirtilmiş durumda.

30-31 Mart tarihlerinde Katalonya'da resmi bir sezon öncesi test gerçekleştirilecek.

Revize edilmiş 2021 takvimi:

Tarih Yer
21-23 Mayıs ispanya Aragon
11-13 Haziran İtalya Misano
2-4 Temmuz Birleşik Krallık Donington Park
23-25 ​​Temmuz Hollanda Assen
20-22 Ağustos ispanya Navarra
3-5 Eylül Fransa Magny-Cours
17-19 Eylül ispanya Barselona
24-26 Eylül ispanya Jerez
1-3 Ekim Portekiz Portimao
15-17 Ekim Arjantin Villicum
12-14 Kasım Endonezya Mandalika
Açıklanacak Avustralya Phillip Adası
Açıklanacak Portekiz Estoril
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Editör Jamie Klein

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