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World Superbike Haberler

Dünya Superbike, COVID-19 endişelerine rağmen Arjantin yarışını yapacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dünya Superbike Şampiyonası, Güney Amerika'nın COVID-19'dan en kötü etkilenen kıtalardan biri olmasına rağmen, önümüzdeki ay Arjantin yarışını gerçekleştirme kararı aldı.

Dünya Superbike, COVID-19 endişelerine rağmen Arjantin yarışını yapacak

Circuito San Juan Villicum, 16-17 Ekim tarihlerinde sezonun sondan bir önceki yarışına ev sahipliği yapacak fakat seyahat kısıtlamaları ve pandeminin bölgedeki ciddiyeti nedeniyle yarışın planlandığı gibi devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik var.

MotoGP, Termas de Rio Hondo'da yapılması planlanan Arjantin GP'yi gerçekleştirme planını COVID-19 nedeniyle iptal edilmişti.

Bununla birlikte bu hafta sonu Barselona'da gerçekleştirilecek sezonun 9. yarışı öncesinde açıklama yayınlayan WSBK organizatörleri, 2021 yarışının planlandığı üzere gerçekleştirileceğini ve yarış için planlanan özel protokollerin de yılın ilerleyen kısmında duyurulacağını açıkladılar.

Ayrıca şampiyona, Arjantin'in önümüzdeki iki yıl takvimde kalması için organizatörlerle yeni bir anlaşma imzaladığını da duyurdular.

El Villicum pisti ilk kez 2018 yılında WSBK takviminde yer aldı ve COVID-19 pandemisinin bir sonucu olarak takvimden çıkarılmadan önce, sezonun son yarışı olarak planlanmıştı.

WSBK CEO'su Gregorio Lavilla şunları söyledi: "San Juan eyaletinde geri dönüp, orada bir yarış gerçekleştireceğimiz için çok mutluyuz. Bölgede büyük bir yarış ve motosiklet tutkusu var ve geçen yılki yarışı iptal ettikten sonra, WorldSBK'nın bölgedeki varlığını önümüzdeki yıllarda da güvence altına almak istedik."

"Arjantin, şampiyona, takımlarımız, sürücülerimiz ve tabii ki partnerlerimiz için sahip olmak istediğimiz eşsiz bir fırsat çünkü Güney Amerika'da bir yarış düzenlemek, serinin büyümesi için kilit önem taşıyor."

Arjantin yarışının doğrulanmasıyla beraber, takvimdeki yeri belirsiz olan tek yarış Endonezya. Güneydoğu Asya'da bulunan ülkenin, 13-14 Kasım tarihleri arasında Mandalika Cadde Pisti'yle seriye ev sahipliği yapması planlanıyor.

Ancak hem COVID-19 ile ilgili seyahat kısıtlamaları var hem de pistin belirlenen süre zarfında homolog edilip edilmeyeceği belirsiz.

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