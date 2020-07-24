Dünya Superbike, Britanya, Katar ve Hollanda yarışlarını iptal etti

Dünya Superbike Şampiyonası, Avustralya'daki Philip Island yarışının ardından şampiyonayı durdurmak zorunda kaldı ve takvim büyük oranda revize edildi.

Yapılan açıklamaya göre Almanya ve Imola yarışlarının iptal edilmesinin ardından Britanya, Hollanda ve Katar yarışı da iptal edildi.

Yeni takvimde Jerez, Portimao, Aragon (2), Barcelona, Magny Cours, Arjantin ve Misano yarışları yer alacak.

Donington uzun yıllardır seriye ev sahipliği yapıyordu ve bu açıklamayla birlikte bir ilk de gerçekleşmiş oldu.

Açıklamada, “Donington Park'taki Britanya, TT Circuit Assen'deki Hollanda ve Losail'deki Katar yarışı iptal edildi. Dünya Superbike Şampiyonası tarihinde ilk kez Britanya'da bir yarış gerçekleşmeyecek." denildi.

Sezon 1-2 Ağustos'ta Jerez'de tekrar başlayacak ve 7-8 Kasım'da Misano'da son bulacak. Yine de Arjantin ve Misano'nun takvimdeki yeri kesin görünmüyor. Çünkü bu iki yarış için hâlâ doğrulama bekleniyor.