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World Superbike / Son dakika

Dünya Superbike, Britanya, Katar ve Hollanda yarışlarını iptal etti

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Dünya Superbike, Britanya, Katar ve Hollanda yarışlarını iptal etti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Tem 2020 10:13

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere, Katar ve Hollanda ayakları, koronavirüs krizinin ardından resmen iptal edildi.

Dünya Superbike Şampiyonası, Avustralya'daki Philip Island yarışının ardından şampiyonayı durdurmak zorunda kaldı ve takvim büyük oranda revize edildi.

Yapılan açıklamaya göre Almanya ve Imola yarışlarının iptal edilmesinin ardından Britanya, Hollanda ve Katar yarışı da iptal edildi.

Yeni takvimde Jerez, Portimao, Aragon (2), Barcelona, Magny Cours, Arjantin ve Misano yarışları yer alacak.

Donington uzun yıllardır seriye ev sahipliği yapıyordu ve bu açıklamayla birlikte bir ilk de gerçekleşmiş oldu.

Açıklamada, “Donington Park'taki Britanya, TT Circuit Assen'deki Hollanda ve Losail'deki Katar yarışı iptal edildi. Dünya Superbike Şampiyonası tarihinde ilk kez Britanya'da bir yarış gerçekleşmeyecek." denildi.

Sezon 1-2 Ağustos'ta Jerez'de tekrar başlayacak ve 7-8 Kasım'da Misano'da son bulacak. Yine de Arjantin ve Misano'nun takvimdeki yeri kesin görünmüyor. Çünkü bu iki yarış için  hâlâ doğrulama bekleniyor.

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Editör Lewis Duncan

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