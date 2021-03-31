Dünya Superbike Barselona testi 1. gün: Rea lider, Toprak altıncı

Rea, salı günü tanıtılan 2021 Kawasaki ZX-10RR ile katıldığı ilk testte, 1:40.793'lük bir zaman turuna imza attı ve sekiz saatlik testin en hızlı ismi olmayı başardı.

Seansın bir bölümünü geçen yıl şampiyona ikincisi olan Ducati sürücüsü Scott Redding ilk sırada tamamladı ve 1:41.198'lik zamanını geçen ilk isim 1:41.180 yapan Rea oldu.

Daha sonra bu dereceyi 1:41.147 yapan GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff geçti ve liderliğe oturdu. Geçen yıl etkileyici bir sezonu geride bırakan Gerloff, ardından 1:40.978 ve 1:40.910 gibi etkileyici turlar attı.

Ancak son sözü önce 1:40.861 ve ardından 1:40.793 yapan altı kez dünya şampiyonu Rea söyledi. İngiliz sürücü böylelikle yeni sezonun ilk testini zirvede tamamlamış oldu.

Honda sürücüsü ve Rea'in eski takım arkadaşı Leon Haslam, bitime 15 dakika kala 1:40.900 yaptı ve Rea'in sadece 0.107 saniye gerisinde ikinci oldu. Onu da sadece 0.010 saniye geriden Gerloff takip etti.

Redding, en hızlı derecesini 1:40.962'ye çekse de, günü dördüncü sırada tamamladı ve en iyi Ducati sürücüsü oldu. Beşinci sırada ise BMW sürücüsü Tom Sykes yer aldı ve İngiliz sürücü, liderin 0.472 saniye ardında kaldı.

Bu, ilk beşte beş farklı üreticinin yer aldığı anlamına geliyor.

Gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha fabrika takımı ile 0.541 saniye yavaş kalınca seansı altıncı sırada bitirdi. MGM Racing BMW ile mücadele eden Jonas Folger, Toprak'ın hemen ardında yedinci olurken, Ducati'nin yeni sürücüsü Michael Ruben Rinaldi sekizinci oldu.

İlk onu Barni Ducati'den Chaz Davies ve Yamaha fabrika takımından Andrea Locatelli tamamladı.

Alvaro Bautista ise Honda ile 11. en hızlı isimdi.

Kışın sakatlık geçiren ve geri dönen Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, takım arkadaşının 1.173 saniye gerisinde 12. oldu.

Michael van der Mark, yeni ekibi BMW ile ancak 13. en iyi zamanı yapabildi.

Test yarın yapılacak ikinci seansla devam edecek.

Seans sonucu:

1. Jonathan Rea (Kawasaki) - 1:40.793

2. Leon Haslam (Honda) +0,107

3. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) + 0,117

4. Scott Redding (Ducati) +0,169

5. Tom Sykes (BMW) +0,472

6. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +0,541

7. Jonas Folger (Bonovo-Action-BMW) +0,805

8. Michael Ruben Rinaldi (Ducati) +0,955

9. Chaz Davies (GoEleven-Ducati) +0,982

10. Andrea Locatelli (Yamaha) +1,133

11. Alvaro Bautista (Honda) +1,157

12. Alex Lowes (Kawasaki) +1,173

13. Michael van der Mark (BMW) +1,253

14. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) +1,884

15. Kohta Nozane (GRT-Yamaha) +1,965

16. Tito Rabat (Barni-Ducati) +2,026

17. Isaac Vinales (Orelac-Kawasaki) +2,130

18. Christophe Ponsson (Alstare-Yamaha) +3,607

19. Leandro Mercado (MIE-Honda) +4,164

20. Samuele Cavalieri (Pedercini-Kawasaki) +4,641