Dünya Superbike, Assen yarışını Ağustos ayına erteledi

Coronavirüs pandemisinin patlak vermesi, dünyadaki tüm sporları durma noktasına getirirken, özellikle motor sporları dünyası son derece zorlandı.

Formula 1 ilk sekiz yarışını COVID-19 nedeniyle programından çıkardı ve MotoGP de sezonunun ilk dört yarışını erteledi ya da iptal etti.

WSBK - normalde geçen hafta yapılması planlanan- Katar yarışını iptal ederken, Jerez'deki İspanya yarışını da 18-20 Eylül'e kadar erteledi.

Son zamanlarda Hollanda'da daha sıkı sosyal mesafe tedbirleri alınması nedeniyle 2020 Hollanda Assen yarışının da ileri bir tarihe ertelenmesi ya da iptal edilmesi bekleniyordu.

Bugün itibariyle yarışın yapılacağı, fakat artık 21-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

Bu değişiklikle birlikte sezonun 8-10 Mayıs'ta Imola'da başlaması planlanıyor. Ancak Imola, Avrupa'da virüsün en etkili olduğu İtalya'da yer alıyor. Bundan ötürü yarışın yapılması pek olası değil.

Aynı durum, bu yarıştan sadece iki hafta sonra yapılacak olan Aragon yarışı için de geçerli. Çünkü İspanya'da da Coronavirüs'ün etkisi çok büyük. Bu iki yarıştan sonra 12-14 Haziran Misano'da yarış yapılması planlanıyor ancak o pist de İtalya'da bulunuyor.

Şu noktada 2020 WSBK sezonu için en gerçekçi yeniden başlangıç tarihi, 3-5 Temmuz tarihleri arasında Donington Park yarışı gibi görünüyor.

WSBK şimdiye kadar Avustralya yarışını gerçekleştirmeyi başardı ancak sonrasında Coronavirüs etkisini arttırınca, yarışlar birer birer iptal oldu ya da ertelendi.