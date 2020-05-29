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Dünya Superbike, Ağustos'ta Jerez ile yarışlara devam edecek

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Dünya Superbike, Ağustos'ta Jerez ile yarışlara devam edecek
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
29 May 2020 11:59

Dünya Superbike Şampiyonası, Phillip Island'daki ilk yarış hafta sonunun ardından takvimdeki ilk olumlu haberi verdi ve Ağustos ayının başında Jerez'de sezonu devam ettireceğini açıkladı.

Motorsport.com, daha önceki haberinde sezonun Ağustos ayı itibariyle başlayacağını belirtmişti. Jerez'de gerçekleştirilecek iki MotoGP yarışının ardından 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Superbike ekipleri mücadele edecekler.

Jerez yarışından bir hafta sonda Portekiz'in Algarve pistinde yarışlara devam edilmesi ve ardından 28 ve 30 Ağustos tarihleri arasında Aragon'da yarışılması planlanıyor.

Gregorio Lavilla, "Gelecek hakkında çok iyimseriz. Tüm işaretler Jerez'de başlayabileceğimizi gösteriyor."

"Donington Park ve Assen yarışları için, pistler ve hükümetlerle en iyi sonuç için çalışıyoruz. Bu yarışları takvimin sonuna doğru yapmak istiyoruz." dedi.

Sezonun ilk yarış hafta sonunun ardından Alew Lowes şampiyonada lider durumda bulunuyor. Temsilcimiz Toprak ise Phillip Island'daki 2. yarışta yakıtı bittiği için yarış dışı kalmasının ardından 3. sırada bulunuyor.

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Seri World Superbike
Editör Rachit Thukral

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