Dünya şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu: "Bana kariyerin bitti demişlerdi"

2024 sezonuna BMW ile başlayan Toprak Razgatlıoğlu, sezon boyunca gösterdiği dominant performansın ardından şampiyonluğa ulaşarak sezonu zirvede tamamladı.

İkinci kez dünya şampiyonu olan temsilcimiz, kutlamaların ardından şunları söyledi: "Çok teşekkür ederim. Benim için hiç kolay bir sezon olmadı. BMW ile başladığımızda, ‘senin kariyerin bitti’ dediler bana. Şimdi ise şampiyon oldum."



"Böylelikle herkes bu motosiklet üzerindeki potansiyelimi anlamıştır, BMW'nin kazanan bir motosiklet olduğunu anlamıştır."

"Takımıma çok teşekkür ediyorum. Herkes tüm hafta sonlarında inanılmaz bir performans gösterdi. Nihayetinde biz bunu hak ettik. Biz dünya şampiyonuyuz. Herkese teşekkürler."