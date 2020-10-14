Ducati Superbike takımında Davies'in yerine Rinaldi geçecek

2014'ten beri Ducati Superbike ekibinin bir parçası olan Davies'in geleceği, geçen sene Alvaro Bautista, bu sene ise Scott Redding'in gerisinde kalmasının ardından sorgulanmaya başlamıştı.

Go Eleven Ducati ekibiyle çok güçlü bir ikinci sezon geçiren Rinaldi, fabrika takımı için bir aday olmuştu ve sonunda beklenen oldu.

Şampiyonada 7. sıra ile bağımsız sürücüler içerisinde zirvede yer Rinaldi, gelecek sene Ducati'de Scott Redding'in takım arkadaşı olacak.

Ducati Corse Genel Müdürü Luigi Dall'Igna, "Michael Ruben Rinaldi'yi ana takıma getiriyor olmaktan memnunuz."

"Bu sene Michael çok rekabetçiydi ve Aragon'da zafere ulaştı. Rinaldi her zaman üst sıralar için mücadele etti. Onun, resmi takıma katılma zamanının geldiğine inanıyoruz. Onu parlak bir geleceğin beklediğinden eminiz." dedi.

Bu açıklamayla Davies'in serideki geleceği belirsiz hale geldi. Davies, Ducati'nin kendisinin gelişime olan katkısını dikkate alması gerektiğini söylemişti ancak görünen o ki, bu pek ikna edici olmadı.

Dall'Igna, "Son 7 senedir markamızı mükemmel bir şekilde temsil eden ve bazı çok önemli sonuçlar alan Chaz'a teşekkür etmek istiyorum. O, 27 kez kazandı ve 59 podyum sonucu aldı. Dünya Şampiyonası'nda 3 defa art arda ikinci oldu."

"Onunla birlikte olan maceramızı önümüzdeki ay Estoril'de en iyi şekilde kapatmaya çalışacağız." dedi.

Davies şampiyonada, takım arkadaşı Redding'in 59 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.