Ducati, Rea'nın daha ağır ceza alması gerektiğini düşünüyor

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Kawasaki sürücüsü Rea için tartışmalı bir hafta sonu geride kaldı. İkinci turda ana rakiplerinden Bautista'yı geçmeye çalışan Rea, rakibiyle temas yaşadı.

Temas sonucu Bautista düşerek yarışa veda etti, Rea ise yarışa devam etti ve uzun tur cezası almasına rağmen mücadeleyi beşinci tamamladı.

Bu sonuç, Rea'nın Cumartesi yaptığı kazadan sonra Bautista'ya kaybettiği 25 puanın 11'ini geri alması ve bitime beş hafta sonu kala farkı 47 puana indirmesi anlamına geliyor.

Ducati kampında ise kızgınlık hakim. World Superbike internet sitesine özel bir röportaj veren Ducati teknik direktörü Marco Zambenedetti, Rea'nın girişimini "tehlikeli" olarak nitelendirdi ve genç sürücüler için de kötü örnek olduğuna dikkat çekti.

Uzun tur cezasının işlevsizliğine değinen Zambenedetti, "Altı kez dünya şampiyonu olmuş bir sürücünün bu tür hareketler yapmasını beklemiyorsunuz, özellikle de son yıllarda genç sürücülere adil bir mücadele ve daha az agresif bir sürüş tarzına yönelik mesaj vermeye çalışırken."

"Hakemlerin verdiği cezaya saygı duyuyorum, ancak [verilen] mesajın, Jonathan'ın yaptığıyla orantılı olmadığını düşünüyoruz. Genç yarışçılar yarışmak için daha fiziksel yollara başvuracaklar."

"Daha ağır bir ceza verilmeliydi, nitekim günün sonunda kendisi beşinci oldu ve Alvaro ile puan farkını biraz olsun kapattı. Beklentimiz bu değil, önümüzdeki yarışlarda Jonathan'a bir takım yaptırımların uygulanmasını bekliyoruz."

Zambenedetti, Bautista'nın Rea'nın hareketinin kasıtlı bir hareket olduğu yönündeki değerlendirmesine katıldığını açıkladı.

Teknik direktör, "Alvaro ile tamamen aynı fikirdeyim ve sanırım televizyonu izleyen herkes Alvaro ile hemfikir." dedi.

Zambenedetti'nin sözlerine yanıt veren Rea, tüm suçlamaları "oldukça eğitimsiz ve saygısızca bir söz" olarak nitelendirdi.

Rea, "Yarış yönetiminin yarış sırasında uygulayabileceği çok daha fazla ve sert cezalar var: iki uzun tur, üç uzun tur, siyah bayrak, sürüş cezası. "

"Onların bakış açısını kabul ediyorum, [ama] bu onların bakış açısı. Benim görüşüm değil. Masumiyetimi kanıtlamak için daha fazla konuşmama gerek yok."

"Yerimi korumak için sıkı mücadele ediyordum ve bir yarış kazasına karıştım, bundan ötürü de ceza aldım. Bu cezayı sineye çekmek zorundayım çünkü geri dönüp tekrar yarışamam, bu yüzden uzun tur cezamı çektim ve yarışa devam ettim."

"Böyle düşünmeleri talihsizlik ama gerçek bu değil." dedi.