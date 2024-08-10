Ducati: "Bautista'yı takımda tutmak için her şeyi yapacağız"
Ducati, 2025 Dünya Superbike sürücü kadrosuyla ilgili kararı Ağustos sonuna kadar vermeyi planladığını açıkladı.
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Ducati'de Nicolo Bulega'nın gelecek yıl da takımda kalması bekleniyor ancak Alvaro Bautista'nın geleceğiyle ilgili şüpheler var.
Takımın Bautista'ya beklediği kontratı sunmayacağı, bu yüzden de alternatif isimlere yönelebileceği konuşuluyor.
Konu hakkında Portimao öncesi konuşan İtalyan üretici, nihai kararı bu ay sonuna kadar vereceğini duyurdu.
Aruba.it Racing Ducati Takım Patronu Serafino Foti, Portekiz'de WorldSBK.com'a yaptığı açıklamada, "Ağustos sonundan önce her şeyi netleştireceğiz."
"Amacımız Bautista'yı gelecek yıl da takımda tutmaya çalışmak."
"Önceliğimiz Bautista ve onunla devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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