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World Superbike Algarve

Ducati: "Bautista'yı takımda tutmak için her şeyi yapacağız"

Ducati, 2025 Dünya Superbike sürücü kadrosuyla ilgili kararı Ağustos sonuna kadar vermeyi planladığını açıkladı.

Ezel Tan
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'de Nicolo Bulega'nın gelecek yıl da takımda kalması bekleniyor ancak Alvaro Bautista'nın geleceğiyle ilgili şüpheler var.

Takımın Bautista'ya beklediği kontratı sunmayacağı, bu yüzden de alternatif isimlere yönelebileceği konuşuluyor.

Konu hakkında Portimao öncesi konuşan İtalyan üretici, nihai kararı bu ay sonuna kadar vereceğini duyurdu.

Aruba.it Racing Ducati Takım Patronu Serafino Foti, Portekiz'de WorldSBK.com'a yaptığı açıklamada, "Ağustos sonundan önce her şeyi netleştireceğiz."

"Amacımız Bautista'yı gelecek yıl da takımda tutmaya çalışmak."

"Önceliğimiz Bautista ve onunla devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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