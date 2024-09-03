Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
World Superbike Magny-Cours

Ducati, Alvaro Bautista ile yeni anlaşma imzaladı!

Ducati, Alvaro Bautista ile 2025 WSBK sezonu için sözleşme imzaladı.

Ezel Tan
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Álvaro Bautista ve Aruba.it Ducati'nin 2025 Superbike Dünya Şampiyonası'nda birlikte devam etme kararı bugün kesinleşti.

Ducati, İspanyol sürücünün avukatlarının tatilde olması nedeniyle geciken anlaşmayı sonunda duyurdu.

Bautista, Ducati ile bir sezon daha yarışmaktan büyük mutluluk duyduğunu duyduğunu belirterek şöyle dedi: "Benim için bir aile gibi olan bu harika takımla bir sezon daha yarışacağım için çok mutluyum."

"Kendimi hem fiziksel hem de zihinsel olarak mükemmel hissediyorum ve hâlâ rekabetçi olabileceğimden eminim."

"Ayrıca takımdaki çocuklardan yönetime, onlardan da sponsorlara kadar herkesle olağanüstü bir ilişki geliştirdim. Bu da beni daha da mutlu ediyor.” dedi.

İspanyol sürücü, Ducati ile art arda iki şampiyonluk kazandı ve serideki Ducati'nin en başarılı sürücüsü oldu.

Ducati Corsa Genel Müdürü Luigi Dall'Igna, şunları ekledi: "Şampiyona hâlâ uzun ve Álvaro'yu şampiyonluğunu koruyabilecek bir konuma getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Álvaro'yu tekrar aramızda görmekten mutluyuz. Son yıllarda bize tarifsiz duygular yaşattı ve yeteneği tartışılmaz."

"Yeni düzenlemeler ve yüksek rekabet seviyesi, 2025'i zorlu bir yıl haline getirecek fakat bu zorlukla  yüzleşmeye hazırız.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber 2024 WSBK Fransa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Piastri: "Tek pit stop riskliydi"

Piastri: "Tek pit stop riskliydi"

Formula 1
İtalya GP
Piastri: "Tek pit stop riskliydi"
Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı

Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı

MotoGP
Aragon GP
Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı
Red Bull, RB20'de yaşadığı sorunlar karşısında "kısır döngüye" girdi!

Red Bull, RB20'de yaşadığı sorunlar karşısında "kısır döngüye" girdi!

Formula 1
İtalya GP
Red Bull, RB20'de yaşadığı sorunlar karşısında "kısır döngüye" girdi!

Son Haberler

Sainz: "Ferrari'nin Monza güncellemeleri McLaren'la gerçek bir yarış içinde olmamızı sağladı"

Sainz: "Ferrari'nin Monza güncellemeleri McLaren'la gerçek bir yarış içinde olmamızı sağladı"

F1 Formula 1
İtalya GP
Sainz: "Ferrari'nin Monza güncellemeleri McLaren'la gerçek bir yarış içinde olmamızı sağladı"
Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"

Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"

F1 Formula 1
İtalya GP
Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"
Marko: "Gerilememizin Newey ile bir ilgisi yok"

Marko: "Gerilememizin Newey ile bir ilgisi yok"

F1 Formula 1
İtalya GP
Marko: "Gerilememizin Newey ile bir ilgisi yok"
Horner, McLaren'ın ön kanadının 'yasal olmadığını' düşünüyor

Horner, McLaren'ın ön kanadının 'yasal olmadığını' düşünüyor

F1 Formula 1
İtalya GP
Horner, McLaren'ın ön kanadının 'yasal olmadığını' düşünüyor

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye