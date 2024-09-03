Ducati, Alvaro Bautista ile yeni anlaşma imzaladı!

Álvaro Bautista ve Aruba.it Ducati'nin 2025 Superbike Dünya Şampiyonası'nda birlikte devam etme kararı bugün kesinleşti.

Ducati, İspanyol sürücünün avukatlarının tatilde olması nedeniyle geciken anlaşmayı sonunda duyurdu.

Bautista, Ducati ile bir sezon daha yarışmaktan büyük mutluluk duyduğunu duyduğunu belirterek şöyle dedi: "Benim için bir aile gibi olan bu harika takımla bir sezon daha yarışacağım için çok mutluyum."

"Kendimi hem fiziksel hem de zihinsel olarak mükemmel hissediyorum ve hâlâ rekabetçi olabileceğimden eminim."

"Ayrıca takımdaki çocuklardan yönetime, onlardan da sponsorlara kadar herkesle olağanüstü bir ilişki geliştirdim. Bu da beni daha da mutlu ediyor.” dedi.

İspanyol sürücü, Ducati ile art arda iki şampiyonluk kazandı ve serideki Ducati'nin en başarılı sürücüsü oldu.

Ducati Corsa Genel Müdürü Luigi Dall'Igna, şunları ekledi: "Şampiyona hâlâ uzun ve Álvaro'yu şampiyonluğunu koruyabilecek bir konuma getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Álvaro'yu tekrar aramızda görmekten mutluyuz. Son yıllarda bize tarifsiz duygular yaşattı ve yeteneği tartışılmaz."

"Yeni düzenlemeler ve yüksek rekabet seviyesi, 2025'i zorlu bir yıl haline getirecek fakat bu zorlukla yüzleşmeye hazırız.”