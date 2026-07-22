Resmi: Ducati, 2027 WSBK kadrosunun ilk ismini açıkladı

Honda'dan Ducati'ye transfer olduğu ilk yıldan itibaren iyi uyum sağlayan Lecuona, şu anda şampiyona lideri takım arkadaşı Nicolo Bulega'nın hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan Bulega'nın önümüzdeki sezon MotoGP'ye geçmesi beklenirken, Lecuona'nın 2027'deki takım arkadaşı henüz netleşmedi.

Ducati ile sözleşme tazelediği için çok mutlu olduğunu belirten 26 yaşındaki İspanyol sürücü duygularını şu sözlerle paylaştı: "Gerçekten çok mutluyum. Bu harika aileye katıldığımdan beri hayatımın nasıl değiştiğini daha önce de defalarca söylemiştim.”

“Bu yüzden Aruba.it Racing Ducati ile sözleşme yenilemek bana büyük bir gurur veriyor.”

“Bana bu güveni duyan Aruba ve Ducati ailesine teşekkür ederim. Birlikte bir gelecek planlamak harika ama şu an için en önemli şey bu sezonu mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak, gelişmeye devam etmek ve daha büyük sonuçlar elde etmek.”

Iker Lecuona, Ducati Aruba.IT

Ducati Corse Genel Müdürü Gigi Dall’Igna ise Lecuona’nın takıma kattığı değere vurgu yaparak şunları söyledi: "Iker ile iki sezon daha yola devam edecek olmamız bizim için çok önemli bir adım. Sadece birkaç ay içinde motosikleti en iyi şekilde nasıl kullanacağını gösterdi; potansiyelini hıza ve somut sonuçlara dönüştürdü.

“Hızı, sürüş hassasiyeti ve tecrübesiyle rekabetin her geçen gün arttığı bu şampiyonada bize büyük güç kattı.”

“Şu anki temelimiz çok sağlam ve önümüzde hâlâ ciddi bir gelişim alanı var. Aynı hırsla seviyemizi daha da yukarı çekmeye devam edeceğiz.”

Aruba.it Racing Ducati Takım Patronu Stefano Cecconi de Lecuona'nın sadece motosiklete değil, takımdaki aile ortamına ve çalışma kültürüne de ilk günden itibaren mükemmel bir şekilde adapte olduğunu belirterek imzadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.