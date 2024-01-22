Ducati, 2024 WSBK motosikletini tanıttı

Ducati, son iki sezondur Alvaro Bautista ile Dünya Superbike'ta mutlu sona ulaşmayı başarıyor ve yeni sezon için de hedef şampiyonluk.

Takım, 2024 sezonu için Bautista ile yola devam ediyor ve yanında son Dünya Supersport şampiyonu Nicolo Bulega yer alıyor.

İkilinin nasıl performans sergileyeceği merak edilirken, bugün Hem MotoGP hem de Dünya Superbike motosikletinin örtüsü kalktı.

Fotoğraf: Ducati Corse Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK

Yeni Dünya Superbike motosikleti, geçen yılla benzer renklere sahip ve yine üzerinde Aruba logosu var.

Fakat artık fabrika takımında olduğu gibi WSBK ekibinde de Monster logoları mevcut.

Son şampiyonlukların ardından motosikletin üzerinde daha fazla sponsorluk olduğu da gözlerden kaçmıyor.