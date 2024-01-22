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Ducati, 2024 WSBK motosikletini tanıttı

Ducati, pazartesi sabah MotoGP motosikletinin yanı sıra 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele edeceği motosikletin örtüsünü kaldırdı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati

Ducati, son iki sezondur Alvaro Bautista ile Dünya Superbike'ta mutlu sona ulaşmayı başarıyor ve yeni sezon için de hedef şampiyonluk.

Takım, 2024 sezonu için Bautista ile yola devam ediyor ve yanında son Dünya Supersport şampiyonu Nicolo Bulega yer alıyor.

İkilinin nasıl performans sergileyeceği merak edilirken, bugün Hem MotoGP hem de Dünya Superbike motosikletinin örtüsü kalktı.

Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK

Fotoğraf: Ducati Corse

Aruba.it Racing Ducati Panigale V4R WorldSBK

Yeni Dünya Superbike motosikleti, geçen yılla benzer renklere sahip ve yine üzerinde Aruba logosu var.

Fakat artık fabrika takımında olduğu gibi WSBK ekibinde de Monster logoları mevcut.

Son şampiyonlukların ardından motosikletin üzerinde daha fazla sponsorluk olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati

Fotoğraf: Ducati Corse

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati

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