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Ducati, 2022 Dünya Superbike sezonunda mücadele edeceği motosikletin örtüsünü kaldırdı

Ducati, önümüzdeki ayın başlarında Aragon'da başlayacak 2022 Dünya Superbike sezonu öncesinde yeni Panigale V4 R'ın örtüsünü kaldırdı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
1/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Nicolò Bulega, Aruba.It Racing Supersport Team
Nicolò Bulega, Aruba.It Racing Supersport Team
2/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Bike of Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
Bike of Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
3/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Bike of Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati
Bike of Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati
4/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
5/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Bikes of Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
Bikes of Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati, Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
6/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
7/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati
8/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati
9/10

Fotoğraf: Ducati Corse

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati
10/10

Fotoğraf: Ducati Corse

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Borgo Panigale merkezli marka, Scott Redding'in BMW'ye geçmek için takımdan ayrılmasının ardından Michael Ruben Rinaldi'nin yanına eski sürücüsü Alvaro Bautista'yı getirme kararı almıştı.

Rinaldi geçen sene Misano'da çifte galibiyet aldı ve ardından Barselona'da üçüncü bir zafer elde etti. Yılı ise takım arkadaşı Redding'in aldığı 501 puanına aksine 282 puanla tamamladı.

Bautista geçen yıl Honda ile tek bir yarış dahi kazanamadı. Aslında Honda ile katıldığı son iki yıldan eli boş ayrıldı ve şimdi İtalyan üreticiye geri dönecek.

Taraflar 2019 yılında birlikte çalışmış ve Bautista, sezona fırtına gibi başlamıştı. Fakat sezon ilerledikçe işler tersine döndü ve kazanan Jonathan Rea oldu. 

Ducati, Bautista'nın Honda'da geçirdiği iki yılda, düzenli olarak yarış kazanabilecek seviyedeydi fakat hiç şampiyonluk kazanamadı.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing – Ducati
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Fotoğraf: Ducati Corse

Bike of Nicolò Bulega, Aruba.It Racing Supersport Team
Bike of Nicolò Bulega, Aruba.It Racing Supersport Team
2/2

Fotoğraf: Ducati Corse

Takım patronu Stefano Cecconi, "2022 Dünya Superbike sezonuna yüksek hırs ve büyük bir kararlılıkla başlıyoruz."

"Takımın hedefi, performans ve sonuç anlamında her yıl bir adım daha ileri gitmektir."

"Dünya Superbike Şampiyonası'nda Ducati'yi temsil etmekten gurur duymamızın nedeni budur, Ducati'deki insanların varlığını ve tutkusunu her pistte hissedersiniz."

"Alvaro Bautista takıma geri dönüyor ve onunla 2019'dan daha heyecanlı bir sezon geçirmek istiyoruz, bu da bizi oldukça mutlu eder."

"Michael Rinaldi'ye kesinlikle inanıyoruz ve şimdiye kadar kaydettiği istikrarlı gelişimin ardından ileriye doğru bir başka önemli adımı daha atmaya hazır olduğunu düşünüyoruz. “ dedi.

32 yarış galibiyeti bulunan Chaz Davies, geçen yılın sonunda emekli olmasının ardından Ducati'de sürücü koçluğu rolünü üstlenecek.

Yeni WSBK sezonu, 9-11 Nisan tarihleri ​​arasında Aragon'da yapılacak yarışlarla başlayacak.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing – Ducati

Fotoğraf: Ducati Corse

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