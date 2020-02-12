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Ducati, 2020 Dünya Superbike motosikletini tanıttı

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Ducati, 2020 Dünya Superbike motosikletini tanıttı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Şub 2020 13:23

Ducati, 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele edeceği yeni Panigale V4 R'ı tanıttı.

Borgo Panigale merkezli marka, geçen yılki tasarımına benzeyen yeni renk düzenini Çarşamba günü Imola'daki özel bir etkinlikle tanıttı.

Etkinlikte Ducati CEO'su Claudio Domenicali, Ducati Corse yöneticisi Gigi Dall'Igna, sportif direktör Paolo Ciabatti ve sürücüler Scott Redding ve Chaz Davies de vardı.

Takım, geçen yıl takıma katılan Alvaro Bautista ile sezona fırtına gibi başlamış ve peş peşe zaferler elde etmişti. Ancak sonrasında aynı tempoyu koruyamadı ve şampiyonluğu kaybettiler.

Bu yıl takıma İngiltere Superbike şampiyonu Redding katıldı ve takım arkadaşı son yıllarda takımda yarışan Chaz Davies olacak.

Redding, "Aruba.it Ducati'ye geldiğimden beri çok iyi, çok mutlu, çok rahat ve çok önemli hissettim. Yaptığımız ilk testte çok fazla gülümsüyorduk."

"Test bizim için gerçekten iyi gitti. Motosiklete döndüğüm için mutlu oldum, kendimi en başından itibaren çok iyi hissettim. Çocuklar bana zaten iyi bir paket vermek için çok çalıştı, sezona iyi bir hisle başlamak her zaman iyidir."

"Kendimi rahat hissediyorum, kendime güveniyorum ve iyi bir sezon geçirme şansımız olduğunu hissediyorum." dedi.

Bautista, 2019 sezonunu 16 yarış galibiyeti ile şampiyon Rea'in arkasındaki ikinci sırada bitirirken, Davies daha zorlu bir sezon geçirdi ve altıncı sırada yer aldı. Tek zaferini Laguna Seca'da alabildi.

Sırtından sakatlanan Davies, daha güçlü bir 2020 sezonu geçireceğine inanıyor çünkü kondisyon olarak daha iyi olacağını düşünüyor.

Davies, "Bu yıl geçen yıla göre çok farklı olacak, çünkü sezona en iyi şekilde başlayabilmek adına fiziksel olarak tamamen hazırım. Harika bir sezon yapabileceğime gerçekten güveniyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri SUPERBIKE
Pilotlar Chaz Davies , Scott Redding
Takımlar Ducati Aruba.IT
Editör Jamie Klein

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