Prime'a abone ol
World Superbike
Haberler

Doktorlar karar verdi: Can Öncü yeniden ameliyat olacak

Tedavi eden doktorlar Can Öncü'nün sol kolundaki hasarlı radial sinirin kendi kendine tamamen iyileşmesinin mümkün olmadığı konusunda hemfikir. Temsilcimiz bu nedenle İngiltere'de ameliyat olacak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Can Öncü

Temsilcimiz Can Öncü altı buçuk aydır önemli sakatlıklarla yaşamak zorunda kaldı. 23 Nisan'da Assen'de kendi hatası olmamasına rağmen büyük bir kaza yapan Can, sol tarafındaki radial sinir hasarından kaynaklı bir el düşüklüğü yaşıyor.

20 yaşındaki genç yetenek, 31 Ekim'de takım patronu Manuel Puccetti ile birlikte Milano'da bir nöroloji kliniğini ziyaret etti.

Diğer uzmanlar gibi o da sinirin kendi kendine tamamen yenilenmeyeceği görüşünde ve bu nedenle kendisine ameliyat olmasını tavsiye etti.

Bu ameliyat 12 Kasım'da İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleştirilecek.

Plan, vücudun başka bir bölgesinden sinir alınması ve hasarlı olanın bu sinirle değiştirilmesi. Tıpta buna otolog nakil deniyor ve sinirin tekrar mükemmel şekilde çalışacağının garantisi bulunmuyor.

Her şey yolunda giderse, elinin Şubat 2024'de Avustralya'da başlayacak yarışa kadar iyileşmesi bekleniyor.

Can, Speedweek'e şöyle konuştu: "Perşembe akşamı İngiltere'ye uçacağım ve ameliyattan sonra Pazartesi ya da Salı günü eve döneceğim."

Can Oncu

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Can Oncu

"Bundan sonra bir ay boyunca kolumu hareketsiz tutmam gerekecek, ardından bir buçuk ay sonra tekrar antrenmanlara başlayabileceğim"

"Phillip Island'a kazanmak için geri döneceğim; motivasyonum bu."

Can, durumun son haftalarda iyiye gittiğini de ekledi.

Can, "Başlangıçta bileğimi ve parmaklarımı hiç hareket ettiremiyordum, ancak son beş haftada işlevselliğimin yaklaşık yüzde 50'sini geri kazandım."

"Jerez'den önceki hafta, hiç beklemediğim kadar ilerleme oldu. Bu pistte hemen fark edildi çünkü gidonu tekrar düzgün şekilde tuttum."

"Bazı sürücüler sakatlandıklarında ara verirler. Fakat benim yaptığım doğruydu - devam etmeliydim."

"Başlangıçta debriyaj kolunu bile çekemiyordum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Rea: "Yamaha ile bazı alanlarda zaten Toprak'tan daha hızlıyım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor

Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor

Formula 1
Brezilya GP

Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor Brawn, Red Bull'da Rosberg/Hamilton benzeri bir kadro görmek istiyor

Resmi: FIA Haas'ın protestosunu reddetti, Amerika GP'nin sonucu değişmedi

Resmi: FIA Haas'ın protestosunu reddetti, Amerika GP'nin sonucu değişmedi

Formula 1
Amerika GP

Resmi: FIA Haas'ın protestosunu reddetti, Amerika GP'nin sonucu değişmedi Resmi: FIA Haas'ın protestosunu reddetti, Amerika GP'nin sonucu değişmedi

James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor

James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor

Formula 1
Brezilya GP

James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor James Key, 2024 Alfa Romeo aracı üzerinde "yoğun şekilde" çalışıyor

Son Haberler

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı" Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

F1 Formula 1

Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

MOT3 Moto3
Sepang

Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

MGP MotoGP
Malezya GP

MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol