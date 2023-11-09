Doktorlar karar verdi: Can Öncü yeniden ameliyat olacak

Temsilcimiz Can Öncü altı buçuk aydır önemli sakatlıklarla yaşamak zorunda kaldı. 23 Nisan'da Assen'de kendi hatası olmamasına rağmen büyük bir kaza yapan Can, sol tarafındaki radial sinir hasarından kaynaklı bir el düşüklüğü yaşıyor.

20 yaşındaki genç yetenek, 31 Ekim'de takım patronu Manuel Puccetti ile birlikte Milano'da bir nöroloji kliniğini ziyaret etti.

Diğer uzmanlar gibi o da sinirin kendi kendine tamamen yenilenmeyeceği görüşünde ve bu nedenle kendisine ameliyat olmasını tavsiye etti.

Bu ameliyat 12 Kasım'da İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleştirilecek.

Plan, vücudun başka bir bölgesinden sinir alınması ve hasarlı olanın bu sinirle değiştirilmesi. Tıpta buna otolog nakil deniyor ve sinirin tekrar mükemmel şekilde çalışacağının garantisi bulunmuyor.

Her şey yolunda giderse, elinin Şubat 2024'de Avustralya'da başlayacak yarışa kadar iyileşmesi bekleniyor.

Can, Speedweek'e şöyle konuştu: "Perşembe akşamı İngiltere'ye uçacağım ve ameliyattan sonra Pazartesi ya da Salı günü eve döneceğim."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Can Oncu

"Bundan sonra bir ay boyunca kolumu hareketsiz tutmam gerekecek, ardından bir buçuk ay sonra tekrar antrenmanlara başlayabileceğim"

"Phillip Island'a kazanmak için geri döneceğim; motivasyonum bu."

Can, durumun son haftalarda iyiye gittiğini de ekledi.

Can, "Başlangıçta bileğimi ve parmaklarımı hiç hareket ettiremiyordum, ancak son beş haftada işlevselliğimin yaklaşık yüzde 50'sini geri kazandım."

"Jerez'den önceki hafta, hiç beklemediğim kadar ilerleme oldu. Bu pistte hemen fark edildi çünkü gidonu tekrar düzgün şekilde tuttum."

"Bazı sürücüler sakatlandıklarında ara verirler. Fakat benim yaptığım doğruydu - devam etmeliydim."

"Başlangıçta debriyaj kolunu bile çekemiyordum." dedi.