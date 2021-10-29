Yamaha: "Toprak, günümüzün en yetenekli sürücülerinden biri"

Yamaha, Toprak Razgatlıoğlu ile Superbike şampiyonluğunu kazanmaya çok yakın. Bu takımın Ben Spies ile 2009'daki son şampiyonluğun ardından, ilk dünya şampiyonluğu olacak.

Toprak, Endonezya'da sezonun son ayağına, dünya şampiyonu Jonathan Rea'nın 30 puan önünde lider olarak geliyor.

Paul Denning Worldsbk.com ile yaptığı bir röportajda, "Bu şampiyona bize harika yarışlar veriyor."

"Her şeyi duvardan izlemenin kolay olmadığını itiraf etmeliyim. Endonezya'ya küçük bir avantajla gideceğiz, bu hiç yoktan iyi."

"Takım bu yıl ortak bir şekilde çalıştı ve Locatelli'nin de bu anlamda çok katkı sağladığını söylemek gerekiyor."

"Odaklanmalı ve alçak gönüllü kalmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için her yarışta bunu sağlamaya çalıştık” dedi.

Toprak ve Yamaha, sıralamada 30 puan önde olmalarına rağmen, şampiyonayı domine edemediler. Şu ana kadar sezon çok yakın geçti. Ancak R1'deki Toprak, formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı.

Denning, “Bazen elimizden gelenin en iyisini yaparak geride kaldık, bazen de kazanmayı başardık. Toprak yenildiğinden fazla kazandı ve bu, bizim için şu ana kadar iyi bir iş oldu.” dedi.

Yamaha takım patronu, birlikte çalıştığı en yetenekli sürücülerden biri olduğunu söyleyerek Toprak'ı övdü.

Denning, "Sahip olduğunuz sürücüler, takımın, üreticinin ve teknik koşulların sunduğu pakete ve desteğe göre, bazen sadece belirli bir seviyede olabilir."

"Toprak, birlikte çalıştığım en yetenekli sürücülerden biri. "

"Ancak, bugün muhtemelen herhangi bir kategorideki en yetenekli sürücü olduğu için ve deneyim, başa çıkma ve saldırganlığının kontrolü açısından büyümeye devam ettiği için, bu bir sürpriz olmamalı. Sürüş tarzına rağmen hiç hata yapmıyor." diye ekledi.