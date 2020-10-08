World Superbike
World Superbike
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
R
World Superbike
Aragon
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Villicum
09 Eki
Canceled
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Misano
06 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World Superbike / Magny-Cours / Son dakika

Davies: "Ducati'nin şampiyonluk mücadelesindeki rolüm göz ardı edilmemeli"

paylaşım
yorumlar
Davies: "Ducati'nin şampiyonluk mücadelesindeki rolüm göz ardı edilmemeli"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sebastian Fränzschky, Writer
Çeviren: Abdullah Çelik

Chaz Davies, Ducati takımının 2021 sürücü kadrosuna karar verirken kendisinin şampiyonluk mücadelesi veren bir ekip haline dönüşmelerindeki katkısının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Davies 2014'ten bu yana Ducati'nin Superbike ekibinde yer alıyor ancak bu sene serinin çaylağı Scott Redding'in gösterdiği performansın ardından Davies'in pozisyonu sorgulanmaya başlandı. Redding şu ana kadar Davies'ten 59 puan daha fazla kazandı. Bunun dışında Davies bir yarış zaferi elde ederken, Redding 5 yarış zaferi elde etti.

Davies, geçen sene yeni takım arkadaşı Alvaro Bautista'ya yenilmesinin ardından bu sene de aynı şekilde Redding'e yenilecek gibi görünüyor. Redding şampiyonada ikinci sırada yer alıyor. Davies ise 6. sırada bulunuyor. Dahası, Michael Rubens Rinaldi, Go Eleven müşteri takımıyla oldukça güçlü bir sezon geçirdi ve onun Davies'in yerine geçebileceği düşünülüyor.

Davies, Ducati'nin saf sonuçlardan daha fazlasına bakması gerektiğine inanıyor.

Davies, "Sadece sonuçlara bakarak değerlendirme yapılmasını istemiyorum. Ne için savaştığıma bakılarak değerlendirilmek istiyorum. Barcelona'daki yarış zaferine ya da Magny-Cours'taki üçüncülüğüme bakılarak değerlendirilmek istemiyorum."

"Mücadele ettiğim şeye bakılarak değerlendirilmek istiyorum. Ben, takımın dünya şampiyonu olması için mücadele ediyorum. Şu ana kadar bir şekilde hep en iyi ikinci olduk. Ben bundan daha iyisi için mücadele ettiğimizi hissediyorum. Ancak belki de aynı sebepten ötürü yer bulamayabilirim." dedi.

Davies, Magny-Cours'ta Pazar günü gerçekleştirilen yarışta şampiyona lideri Jonathan Rea'nın ilk 3'e girmesini engelledi ve Redding'in daha fazla puan kazanmasını sağladı.

Böylece Redding'in son yarış Estoril'de matematiksel olarak şampiyonluk fırsatı devam edecek. Ancak arada 59 puan fark olması nedeniyle normal şartlarda bunu başarması pek mümkün görünmüyor.

Davies, "Onun bu mücadelenin Estoril'deki son yarışa kalmasını istemeyeceğini biliyordum. Bu yüzden son turda atak yapmasını kesinlikle bekliyordum."

"8. virajda benden zaman çaldığını biliyordum bu yüzden orada kapıyı kapattım ve normalden daha sıkı dönmeye çalıştım. Son turda her şeyi iyi yaptım. 48.2'lik derece oldukça iyiydi. Bunun üzerine arkamda hatalar yaptı."

"Son turda üstümde çok fazla baskı vardı çünkü açıkçası Scott'la puan durumunu biliyordum. Johnny önüme geçerse, şampiyonluk mücadelesi orada sona erecekti. Aynı zamanda ben de şampiyonada dördüncülük mücadelesinde puan kaybedecektim. Bu sayede van der Mark'a karşı puan kazandım."

"Her şeyi kolaylaştırıp Johnny'nin beni geçmesine izin verebilirdim. Ancak şampiyonluk mücadelesinin Estoril'e kadar devam edebilmesi için birkaç risk aldım." dedi.

Redding, Magny-Cours galibiyetiyle “kendini kanıtlamak” istemiş

Önceki haber

Redding, Magny-Cours galibiyetiyle “kendini kanıtlamak” istemiş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Magny-Cours
Pilotlar Chaz Davies
Takımlar Ducati Aruba.IT
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Bazı mücadelelere girmemeliydim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Bazı mücadelelere girmemeliydim"

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”

Vettel, Eifel GP’de Ferrari’nin orta sıralarda yarışmasını bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Eifel GP’de Ferrari’nin orta sıralarda yarışmasını bekliyor

Renault: "Honda'nın ayrılığı, F1'de yeni motor kurallarını erkene çekmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault: "Honda'nın ayrılığı, F1'de yeni motor kurallarını erkene çekmeli"

Perez, Eifel GP’de güncellenmiş Racing Point’i kullanacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Eifel GP’de güncellenmiş Racing Point’i kullanacak

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

BMW yeni M4 GT3’ü erkenden DTM’e getirebilir
DTM DTM / Son dakika

BMW yeni M4 GT3’ü erkenden DTM’e getirebilir

Son Haberler

Davies: "Ducati'nin şampiyonluk mücadelesindeki rolüm göz ardı edilmemeli"
SBK World Superbike / Son dakika

Davies: "Ducati'nin şampiyonluk mücadelesindeki rolüm göz ardı edilmemeli"

Redding, Magny-Cours galibiyetiyle “kendini kanıtlamak” istemiş
SBK World Superbike / Son dakika

Redding, Magny-Cours galibiyetiyle “kendini kanıtlamak” istemiş

Rea, Magny-Cours'daki hatasını su birikintisi azlığına bağladı
SBK World Superbike / Son dakika

Rea, Magny-Cours'daki hatasını su birikintisi azlığına bağladı

Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak
SBK World Superbike / Son dakika

Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Bazı mücadelelere girmemeliydim"

2
Formula 1

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”

3
Formula 1

Vettel, Eifel GP’de Ferrari’nin orta sıralarda yarışmasını bekliyor

4
Formula 1

Renault: "Honda'nın ayrılığı, F1'de yeni motor kurallarını erkene çekmeli"

5
Formula 1

Perez, Eifel GP’de güncellenmiş Racing Point’i kullanacak

Son Haberler

Davies: "Ducati'nin şampiyonluk mücadelesindeki rolüm göz ardı edilmemeli"
SBK

Davies: "Ducati'nin şampiyonluk mücadelesindeki rolüm göz ardı edilmemeli"

Redding, Magny-Cours galibiyetiyle “kendini kanıtlamak” istemiş
SBK

Redding, Magny-Cours galibiyetiyle “kendini kanıtlamak” istemiş

Rea, Magny-Cours'daki hatasını su birikintisi azlığına bağladı
SBK

Rea, Magny-Cours'daki hatasını su birikintisi azlığına bağladı

Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak
SBK

Mahias, 2021’de Fores’in yerine Puccetti Kawasaki’de yarışacak

Fransa SSP300: Garcia kazandı, Bahattin yarış dışı
SBK

Fransa SSP300: Garcia kazandı, Bahattin yarış dışı

Son Videolar

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.