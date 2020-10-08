Davies: "Ducati'nin şampiyonluk mücadelesindeki rolüm göz ardı edilmemeli"

Davies 2014'ten bu yana Ducati'nin Superbike ekibinde yer alıyor ancak bu sene serinin çaylağı Scott Redding'in gösterdiği performansın ardından Davies'in pozisyonu sorgulanmaya başlandı. Redding şu ana kadar Davies'ten 59 puan daha fazla kazandı. Bunun dışında Davies bir yarış zaferi elde ederken, Redding 5 yarış zaferi elde etti.

Davies, geçen sene yeni takım arkadaşı Alvaro Bautista'ya yenilmesinin ardından bu sene de aynı şekilde Redding'e yenilecek gibi görünüyor. Redding şampiyonada ikinci sırada yer alıyor. Davies ise 6. sırada bulunuyor. Dahası, Michael Rubens Rinaldi, Go Eleven müşteri takımıyla oldukça güçlü bir sezon geçirdi ve onun Davies'in yerine geçebileceği düşünülüyor.

Davies, Ducati'nin saf sonuçlardan daha fazlasına bakması gerektiğine inanıyor.

Davies, "Sadece sonuçlara bakarak değerlendirme yapılmasını istemiyorum. Ne için savaştığıma bakılarak değerlendirilmek istiyorum. Barcelona'daki yarış zaferine ya da Magny-Cours'taki üçüncülüğüme bakılarak değerlendirilmek istemiyorum."

"Mücadele ettiğim şeye bakılarak değerlendirilmek istiyorum. Ben, takımın dünya şampiyonu olması için mücadele ediyorum. Şu ana kadar bir şekilde hep en iyi ikinci olduk. Ben bundan daha iyisi için mücadele ettiğimizi hissediyorum. Ancak belki de aynı sebepten ötürü yer bulamayabilirim." dedi.

Davies, Magny-Cours'ta Pazar günü gerçekleştirilen yarışta şampiyona lideri Jonathan Rea'nın ilk 3'e girmesini engelledi ve Redding'in daha fazla puan kazanmasını sağladı.

Böylece Redding'in son yarış Estoril'de matematiksel olarak şampiyonluk fırsatı devam edecek. Ancak arada 59 puan fark olması nedeniyle normal şartlarda bunu başarması pek mümkün görünmüyor.

Davies, "Onun bu mücadelenin Estoril'deki son yarışa kalmasını istemeyeceğini biliyordum. Bu yüzden son turda atak yapmasını kesinlikle bekliyordum."

"8. virajda benden zaman çaldığını biliyordum bu yüzden orada kapıyı kapattım ve normalden daha sıkı dönmeye çalıştım. Son turda her şeyi iyi yaptım. 48.2'lik derece oldukça iyiydi. Bunun üzerine arkamda hatalar yaptı."

"Son turda üstümde çok fazla baskı vardı çünkü açıkçası Scott'la puan durumunu biliyordum. Johnny önüme geçerse, şampiyonluk mücadelesi orada sona erecekti. Aynı zamanda ben de şampiyonada dördüncülük mücadelesinde puan kaybedecektim. Bu sayede van der Mark'a karşı puan kazandım."

"Her şeyi kolaylaştırıp Johnny'nin beni geçmesine izin verebilirdim. Ancak şampiyonluk mücadelesinin Estoril'e kadar devam edebilmesi için birkaç risk aldım." dedi.