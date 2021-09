Davies, kaburgalarının kırılması sebebiyle Jerez'de yarışamayabilir

Davies, Pazar sabahı yapılan Superpole yarışının üçüncü turunda, 11. virajda Puccetti Kawasaki sürücüsü Lucas Mahias ile yaptığı kazanın ardından yarış dışı kalmıştı.

Davies'in, kazanın ardından 'bel ağrısı' yaşadığı bildirilmişti ve öğleden sonra yapılan yarışta gride çıkamamıştı.

Fakat Go Eleven tarafından yapılan açıklamaya göre, Catalunya Hastanesinde yapılan incelemelerin ardından Davies'in iki kaburgasının kırık olduğu anlaşıldı. Davies o gece hastanede gözetim altında tutuldu.

Davies'in, birkaç gün sonra Jerez'de gerçekleştirilecek yarışta yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Go Eleven patronu Denis Sacchetti: "Bu hafta Davies'in nasıl olduğunu göreceğiz ve gelecek yarışta ne yapacağımızı değerlendireceğiz." dedi.

Davies, Pazar günü yaralanarak hastaneye kaldırılan tek sürücü değildi. Kawasaki sürücüsü Alex Lowes ve BMW sürücüsü Tom Sykes da yapıkları kazalardan dolayı yaralandılar.

Alex Lowes nurses his wrist after being collected by Lachlan Epis

Lowes, yarışın ilk turunda 1. virajda, Pedercini Kawasaki'nin çaylak sürücüsü Lachlan Epis'in de içerisinde bulunduğu olayda, Honda sürücüsü Leon Haslam ile yaptığı temasın ardından çakıla girmişti.

Lowes, olayın ardından sağ bileğindeki acı sebebiyle sağlık merkezine götürüldü ve yarış yeniden başlatıldığı sırada yerini alamadı. Ardından yine 1.virajda, Sykes ve Mahias arasında çarpışma yaşandı.

Kawasaki detay vermese de Lowes'in sağlık durumunun hastanede inceleneceğine yönelik açıklamada bulundu.

Sykes ise Mahias ile çarpışmasının ardından beyin sarsıntısı ile sağlık merkezine götürüldü. 2. turda gerçekleşen çarpışma, kırmızı bayraklara sebep olacak kadar ciddiydi.

Tom Sykes being taken away by ambulance after his collision with Lucas Mahias