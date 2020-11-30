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World Superbike / Son dakika

Davies, 2021 WSBK sezonunda Go Eleven Ducati ile yarışacak

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Davies, 2021 WSBK sezonunda Go Eleven Ducati ile yarışacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ducati Fabrika takımından ayrılan Chaz Davies, gelecek yıl Go Eleven uydu ekibi ile mücadele edecek.

Davies, 2020 sezonunu Jonathan Rea ve Scott Redding'in arkasında üçüncü sırada tamamladı ve yeni sezonda Ducati fabrika takımındaki yerini Michael Ruben Rinaldi alacak.

İlginç şekilde Davies, fabrika takımından ayrılacağını açıklamasının ardından uydu takımıyla yarışmak istemediğini söylemişti. Ancak gelecek yıl için Go Eleven'a geçmeyi kabul etti.

Go Eleven takım yöneticisi Denis Sacchetti şöyle konuştu: "Davies, tanıtıma ihtiyaç duymayan sürücülerden bir tanesi ve onunla çalışmak onur verici."

"Hâlâ öğrenecek ve geliştirecek çok şeyimiz var. Ducati ile Feel Racing'in yanımızda olacağını bilmek bize daha da fazla motivasyon ve kararlılık veriyor."

"Chaz'a mümkün olan en iyi koşulları sunmak ve hak ettiği şey için savaşmasını sağlamak için yüzde 110'umuzu vereceğiz. Ben sık sık pistteki sürücüleri izliyorum ve o, her zaman agresif ama hassas sürüş tarzıyla sizi şaşırtıyor."

Go Eleven, Aragon'daki yarışta Rinaldi ile bu sezon bir galibiyet aldı ve İtalyan sürücü şampiyonayı yedinci bitirdi.

33 yaşındaki Davies ise şunları söyledi: "Önümüzdeki yıl kendim ve Go Eleven ekibinin gelişimini devam ettirmek için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

"2020 sezonunu harika şekilde bitirdim, Estoril'deki son yarışı kazandım ve son dokuz yarışta en fazla puanı ben aldım. Go Eleven, harika bir 2020 sezonu geçirdi ve bence 2021 için gerçekten güçlü bir ortaklık olacak."

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Chaz Davies
Takımlar Team Go Eleven
Editör Jamie Klein

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