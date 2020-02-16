Cortese, Dünya Superbike’ta Pedercini ile yarışacak
Sandro Cortese, yapılan bir son dakika anlaşmasıyla birlikte 2020’de Pedercini Kawasaki ile Dünya Superbike’ta mücadele edecek.
Phillip Island’daki sezon açılışına yalnızca iki hafta kala Pedercini, Cortese ile anlaştığını duyurdu.
Eski Moto3 ve Dünya Supersport şampiyonu Cortese, geçtiğimiz sene yarıştığı GRT Yamaha koltuğunu kaybetmiş ve koltuksuz kalmıştı.
Ancak Alman sürücü, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Jerez ve Portimao testlerinde, sakatlığı süren Leon Camier yerine Barni Ducati takımı adına piste çıkmıştı.
Pedercini’nin açıklamasında, takımın geçen seneki sürücülerinden olan Jordi Torres’ten bahsedilmedi ve takımdan ayrılmış gibi gözüküyor.
Lorenzo Savadori’nin ise sponsor sorunları nedeniyle takımdan ayrıldığı ortaya çıktı. İtalyan sürücü, Sepang MotoGP testinde Aprilia ile piste çıkmıştı.
Torres, 2020 için Pons MotoE takımı ile anlaşmıştı.
Cortese’nin Pedercini’de yarışacağının açıklanmasının ardından 2020 WSBK gridinde sadece MIE Honda’da boş bir koltuk kalmış durumda.
2020 WSBK sürücü kadroları:
|Takım
|Sürücüler
|Kawasaki
|
Jonathan Rea
Alex Lowes
|Ducati
|
Chaz Davies
Scott Redding
|Crescent Yamaha
|
Toprak Razgatlioglu
Michael van der Mark
|GRT Yamaha
|
Federico Caricasulo
Garrett Gerloff
|Honda
|
Alvaro Bautista
Leon Haslam
|BMW
|
Tom Sykes
Eugene Laverty
|Puccetti Kawasaki
|
Xavi Fores
|Pedercini Kawasaki
|
Sandro Cortese
|Orelac Kawasaki
|
Maximilian Scheib
|Barni Ducati
|
Leon Camier
|Go Eleven Ducati
|
Michael Ruben Rinaldi
|Motocorsa Ducati
|
Leandro Mercado
|Ten Kate Yamaha
|Loris Baz
|MIE Honda
|
Takumi Takahashi
Açıklanmadı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Pilotlar
|Sandro Cortese
|Takımlar
|Team Pedercini
|Editör
|Jamie Klein
Cortese, Dünya Superbike’ta Pedercini ile yarışacak
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