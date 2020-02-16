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World Superbike / Son dakika

Cortese, Dünya Superbike’ta Pedercini ile yarışacak

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Cortese, Dünya Superbike’ta Pedercini ile yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
16 Şub 2020 15:00

Sandro Cortese, yapılan bir son dakika anlaşmasıyla birlikte 2020’de Pedercini Kawasaki ile Dünya Superbike’ta mücadele edecek.

Phillip Island’daki sezon açılışına yalnızca iki hafta kala Pedercini, Cortese ile anlaştığını duyurdu.

Eski Moto3 ve Dünya Supersport şampiyonu Cortese, geçtiğimiz sene yarıştığı GRT Yamaha koltuğunu kaybetmiş ve koltuksuz kalmıştı.

Ancak Alman sürücü, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Jerez ve Portimao testlerinde, sakatlığı süren Leon Camier yerine Barni Ducati takımı adına piste çıkmıştı.

Pedercini’nin açıklamasında, takımın geçen seneki sürücülerinden olan Jordi Torres’ten bahsedilmedi ve takımdan ayrılmış gibi gözüküyor.

Lorenzo Savadori’nin ise sponsor sorunları nedeniyle takımdan ayrıldığı ortaya çıktı. İtalyan sürücü, Sepang MotoGP testinde Aprilia ile piste çıkmıştı.

Torres, 2020 için Pons MotoE takımı ile anlaşmıştı.

Cortese’nin Pedercini’de yarışacağının açıklanmasının ardından 2020 WSBK gridinde sadece MIE Honda’da boş bir koltuk kalmış durumda.

2020 WSBK sürücü kadroları:

Takım Sürücüler
Kawasaki

 Jonathan Rea

 Alex Lowes
Ducati

 Chaz Davies

 Scott Redding
Crescent Yamaha

 Toprak Razgatlioglu

Netherlands Michael van der Mark
GRT Yamaha

 Federico Caricasulo

 Garrett Gerloff
Honda

 Alvaro Bautista

 Leon Haslam
BMW

 Tom Sykes

 Eugene Laverty
Puccetti Kawasaki

 Xavi Fores
Pedercini Kawasaki

Germany Sandro Cortese
Orelac Kawasaki

Chile Maximilian Scheib
Barni Ducati

 Leon Camier
Go Eleven Ducati

 Michael Ruben Rinaldi
Motocorsa Ducati

Argentina Leandro Mercado
Ten Kate Yamaha France Loris Baz
MIE Honda

Japan Takumi Takahashi

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Seri World Superbike
Pilotlar Sandro Cortese
Takımlar Team Pedercini
Editör Jamie Klein

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