Cortese, Dünya Superbike’ta Pedercini ile yarışacak

Phillip Island’daki sezon açılışına yalnızca iki hafta kala Pedercini, Cortese ile anlaştığını duyurdu.

Eski Moto3 ve Dünya Supersport şampiyonu Cortese, geçtiğimiz sene yarıştığı GRT Yamaha koltuğunu kaybetmiş ve koltuksuz kalmıştı.

Ancak Alman sürücü, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Jerez ve Portimao testlerinde, sakatlığı süren Leon Camier yerine Barni Ducati takımı adına piste çıkmıştı.

Pedercini’nin açıklamasında, takımın geçen seneki sürücülerinden olan Jordi Torres’ten bahsedilmedi ve takımdan ayrılmış gibi gözüküyor.

Lorenzo Savadori’nin ise sponsor sorunları nedeniyle takımdan ayrıldığı ortaya çıktı. İtalyan sürücü, Sepang MotoGP testinde Aprilia ile piste çıkmıştı.

Torres, 2020 için Pons MotoE takımı ile anlaşmıştı.

Cortese’nin Pedercini’de yarışacağının açıklanmasının ardından 2020 WSBK gridinde sadece MIE Honda’da boş bir koltuk kalmış durumda.

2020 WSBK sürücü kadroları: