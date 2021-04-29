Çek Cumhuriyeti, Dünya Superbike takvimine dahil oldu

Yapılan açıklamaya göre Autodrom Most, 6-8 Ağustos tarihleri arasında Dünya Superbike Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Taraflar arasında anlaşma beş yılı kapsayacak ve bu yıl başlayıp, 2025 sonuna kadar devam edecek.

Çek pisti, temelde Philip Island yarışının yerini alıyor. Çünkü seri yönetimi, COVID-19 pandemisi nedeniyle başlangıçta ertelenen Avustralya yarışını ertelemek zorunda kaldı. Bununla beraber şampiyona, Melbourne merkezli pistin 2022 takvimine döneceğini ve geleneksel şekilde ilk yarış olacağını da doğruladı.

Bunun dışında herhangi bir değişiklik açıklanmadı. Bu da Endonezya'daki yeni Mandalika Cadde pistinin, 12-14 Kasım tarihleri arasında sezon finaline ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor. Yine de pistin önce homologe edilmesi gerekecek.

Sezon, 21-23 Mayıs tarihleri arasında İspanya'nın Aragon pistinde başlayacak ve Çek Cumhuriyeti'ne gitmeden önce Portekiz, İtalya, İngiltere ve Hollanda yarışları gerçekleştirilecek.

Sonrasında Navarra, Magny Cours, Barselona ve Jerez yarışları yapılacak. Ardından sezon, Portekiz, Arjantin ve Endonezya yarışlarıyla sona erecek.