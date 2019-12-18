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World SUPERBIKE / Son dakika

Carrasco, Jerez'de Rea'nın Superbike motosikletini test etti

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Carrasco, Jerez'de Rea'nın Superbike motosikletini test etti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Ara 2019 10:00

Dünya Supersport 300 şampiyonu Ana Carrasco, Jerez'de Jonathan Rea'nın Kawasaki Dünya Superbike Şampiyonası motosikletini test etti.

2018 SSP 300 şampiyonu Carrasco, İspanyol pistte beş kez WSBK şampiyonunun ZX10-RR motosikletiyle yedi tur attı. Test, resmi test seansından bir saat önce yapıldı.

Test, başlangıçta Aragon'da yapılması planlanmıştı ancak testin ikinci günündeki kötü hava şartlarından ötürü ertelenmişti.

Carrasco, "Gerçekten güzel ve inanılmazdı. Motosiklet çok hızlı ve frenleme noktaları çok zor. 300 ile Superbike arasında çok büyük bir fark var."

"Motosiklet üzerinde her tümseği ve her hareketi hissediyordum. Hissiyat daha büyük ve her şeyinizi verdiğini bir motosikleti sürmek güzeldi." dedi.

Carrasco bu yıl SSP300'ü üçüncü sırada tamamladı ve Misano ile Magny Cours'ta galibiyete ulaştı.

22 yaşındaki sürücü gelecek yıl da burada yarışmaya devam edecek.

Ana Carrasco with Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Ana Carrasco with Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Photo by: WSBK

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Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Ana Carrasco
Editör Jamie Klein

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