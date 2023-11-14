Can Öncü'nün "riskli" ameliyatı başarılı geçti

Sezon başında sakatlık geçiren Can Öncü, uzun süre pistlerden uzak kalmış ve sezonun son bölümünde geri dönmüştü. Ancak sol kolunu istediği gibi kullanamıyordu.

Temsilcimiz, 31 Ekim'de sol kolundaki hasarlı radyal sinirin kendi kendine tamamen yenilenemeyeceği haberini aldı.

Doktorlar bu nedenle Kawasaki sürücüsüne, başarı garantisi olmamasına rağmen ameliyat olmayı tavsiye etti. Operasyon Pazar günü Birmingham'daki Kraliyet Ortopedi Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Speedweek'in haberine göre uzmanlar, 20 yaşındaki sporcunun sol elini daha iyi kullanabilmesi için vücudunun başka bir bölgesinden sağlıklı bir sinir alarak, hasarlı sinirin yerine naklettiler. Bu prosedür Can için önemli bir risk taşıyor.

Nakledilen sinirin, çıkarılan sinirin işlevini istenildiği gibi üstlenip üstlenmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Nakledildikten sonra sinir liflerinin günde yaklaşık 1 mm kadar büyümesi bekleniyor.

Her şey yolunda giderse, Avustralya'daki ilk yarışta elinin tam işlevine geri dönmesi beklense de, bir süre herhangi bir spor çalışması yapamayacak.

Can, "Birkaç gün içinde taburcu olacağım ve ardından rehabilitasyonuma başlayacağım."

"Yarış pistlerine daha güçlü döneceğim ve daha iyi sonuçlar elde edeceğim." dedi.

Kawasaki Team Puccetti, Can Öncü'nün Dünya Supersport Şampiyonası kontratını 2024 sonuna kadar uzatmıştı.