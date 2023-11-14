Prime'a abone ol
World Superbike
Haberler

Can Öncü'nün "riskli" ameliyatı başarılı geçti

Can Öncü, 2023 sezonunun sona ermesinin ardından sol kolundaki hasarlı radyal sinir için riskli bir operasyon geçirdi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Can Oncu

Sezon başında sakatlık geçiren Can Öncü, uzun süre pistlerden uzak kalmış ve sezonun son bölümünde geri dönmüştü. Ancak sol kolunu istediği gibi kullanamıyordu.

Temsilcimiz, 31 Ekim'de sol kolundaki hasarlı radyal sinirin kendi kendine tamamen yenilenemeyeceği haberini aldı.

Doktorlar bu nedenle Kawasaki sürücüsüne, başarı garantisi olmamasına rağmen ameliyat olmayı tavsiye etti. Operasyon Pazar günü Birmingham'daki Kraliyet Ortopedi Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Speedweek'in haberine göre uzmanlar, 20 yaşındaki sporcunun sol elini daha iyi kullanabilmesi için vücudunun başka bir bölgesinden sağlıklı bir sinir alarak, hasarlı sinirin yerine naklettiler. Bu prosedür Can için önemli bir risk taşıyor.

Nakledilen sinirin, çıkarılan sinirin işlevini istenildiği gibi üstlenip üstlenmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Nakledildikten sonra sinir liflerinin günde yaklaşık 1 mm kadar büyümesi bekleniyor.

Her şey yolunda giderse, Avustralya'daki ilk yarışta elinin tam işlevine geri dönmesi beklense de, bir süre herhangi bir spor çalışması yapamayacak.

Can, "Birkaç gün içinde taburcu olacağım ve ardından rehabilitasyonuma başlayacağım."

"Yarış pistlerine daha güçlü döneceğim ve daha iyi sonuçlar elde edeceğim." dedi.

Kawasaki Team Puccetti, Can Öncü'nün Dünya Supersport Şampiyonası kontratını 2024 sonuna kadar uzatmıştı.

Can Oncu

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Can Oncu

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Doktorlar karar verdi: Can Öncü yeniden ameliyat olacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
General Motors, 2028'den itibaren motor üreticisi olarak F1'e katılacak!

General Motors, 2028'den itibaren motor üreticisi olarak F1'e katılacak!

Formula 1
Las Vegas GP

General Motors, 2028'den itibaren motor üreticisi olarak F1'e katılacak! General Motors, 2028'den itibaren motor üreticisi olarak F1'e katılacak!

Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor"

Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor"

Formula 1
Las Vegas GP

Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor" Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor"

Alonso: "Podyumların tadını çıkarmaya çalışıyorum"

Alonso: "Podyumların tadını çıkarmaya çalışıyorum"

Formula 1

Alonso: "Podyumların tadını çıkarmaya çalışıyorum" Alonso: "Podyumların tadını çıkarmaya çalışıyorum"

Son Haberler

CNBC'de yayınlanacak yeni belgesel, F1'in ABD'de nasıl büyüdüğünü araştırdı

CNBC'de yayınlanacak yeni belgesel, F1'in ABD'de nasıl büyüdüğünü araştırdı

F1 Formula 1

CNBC'de yayınlanacak yeni belgesel, F1'in ABD'de nasıl büyüdüğünü araştırdı CNBC'de yayınlanacak yeni belgesel, F1'in ABD'de nasıl büyüdüğünü araştırdı

Red Bull: "RB20 için konsept değişikliği planlamıyoruz"

Red Bull: "RB20 için konsept değişikliği planlamıyoruz"

F1 Formula 1

Red Bull: "RB20 için konsept değişikliği planlamıyoruz" Red Bull: "RB20 için konsept değişikliği planlamıyoruz"

Ricciardo: "Tüm pilotların profili Drive to Survive ile gelişti"

Ricciardo: "Tüm pilotların profili Drive to Survive ile gelişti"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Ricciardo: "Tüm pilotların profili Drive to Survive ile gelişti" Ricciardo: "Tüm pilotların profili Drive to Survive ile gelişti"

Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"

Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir" Albon: "Las Vegas geçiş yapmaya uygun bir pist olabilir"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol