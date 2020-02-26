Can Öncü, Dünya Supersport testlerini 11. tamamladı

BAHRDAL sürücüsü Andrea Locatelli, 1:32.831’lik turuyla iki günlük testi ilk sırada tamamlarken, diğer sürücülerin büyük bir farkla önünde yer aldı.

İtalyan sürücüye en yakın isim, 0.657sn gerideki Randy Krummenacher oldu. Yamaha sürücüsü Jules Cluzel 0.660sn geride üçüncü olurken, Raffaele De Rosa dördüncü sırada yer aldı.

GMT94 Yamaha’dan Corentin Perolari kendisine beşinci sırada yer bulurken, Kawasaki Puccetti’den Philipp Oettl altıncı oldu.

Temsilcimiz Can Öncü, testlerin son gününde kaydettiği 1:34.363 ile 1.532sn geride son günü 9. sırada tamamlarken, iki gün boyunca atılan turlar birleştirildiğinde testleri 11. tamamlamış oldu. Öncü, iki gün boyunca 113 tur atmayı başardı.

2020 Dünya Supersport sezonunun ilk yarışı, Dünya Superbike ile aynı tarihte, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Phillip Island'da gerçekleştirilecek.

Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) 1’32.831 Randy Krummenacher (MV Agusta Reparto Corse) +0.657 Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) +0.660 Raffaele De Rosa (MV Agusta Reparto Corse) +0.732 Corentin Perolari (GMT94 Yamaha) +0.850 Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) +0.996

11. Can Öncü (Turkish Racing Team) +1.532