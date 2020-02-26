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World Superbike / Test raporu

Can Öncü, Dünya Supersport testlerini 11. tamamladı

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Can Öncü, Dünya Supersport testlerini 11. tamamladı
Ekleyen:
, Editör
26 Şub 2020 06:46

Turkish Racing Team sürücüsü Can Öncü, Phillip Island’da gerçekleştirilen Dünya Supersport sezon öncesi testini 11. sırada tamamladı.

BAHRDAL sürücüsü Andrea Locatelli, 1:32.831’lik turuyla iki günlük testi ilk sırada tamamlarken, diğer sürücülerin büyük bir farkla önünde yer aldı.

İtalyan sürücüye en yakın isim, 0.657sn gerideki Randy Krummenacher oldu. Yamaha sürücüsü Jules Cluzel 0.660sn geride üçüncü olurken, Raffaele De Rosa dördüncü sırada yer aldı.

GMT94 Yamaha’dan Corentin Perolari kendisine beşinci sırada yer bulurken, Kawasaki Puccetti’den Philipp Oettl altıncı oldu.

Temsilcimiz Can Öncü, testlerin son gününde kaydettiği 1:34.363 ile 1.532sn geride son günü 9. sırada tamamlarken, iki gün boyunca atılan turlar birleştirildiğinde testleri 11. tamamlamış oldu. Öncü, iki gün boyunca 113 tur atmayı başardı.

2020 Dünya Supersport sezonunun ilk yarışı, Dünya Superbike ile aynı tarihte, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Phillip Island'da gerçekleştirilecek.

  1. Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) 1’32.831
  2. Randy Krummenacher (MV Agusta Reparto Corse) +0.657
  3. Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) +0.660
  4. Raffaele De Rosa (MV Agusta Reparto Corse) +0.732
  5. Corentin Perolari (GMT94 Yamaha) +0.850
  6. Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) +0.996

        11. Can Öncü (Turkish Racing Team) +1.532

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Editör Cem Özel

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