Can Öncü: "Ameliyat sonrası her şey iyiye gitmeye başladı"

2024 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunda Kawasaki ile yarışacak olan Can Öncü, geçen yılın Nisan ayında korkutucu bir kaza yapmıştı.

O kazada, sol kolundaki radyal sinir hasar gördü ve "kol düşmesi" olarak adlandırılan bir sakatlıktan muzdaripti.

Kolundaki canlılık hissi ve güç geri gelmediği için Can, ameliyat olmak durumunda kaldı ve vücudunun bir başka bölgesinden oraya sinir nakledildi.

Bu riskli operasyon Kasım ayında Birmingham'daki Kraliyet Ortopedi Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Can, 24/25 Ocak'taki Jerez testinde Dünya Supersport sürücüleri arasında en iyi ikinci zamanı elde ederek operasyonun başarılı geçtiğini kanıtladı.

Kawasaki sürücüsü bundan önce 20-22 Ocak tarihleri arasında yine Jerez'de bir test gerçekleştirmişti.

Speedweek'e konuşan Can, "Zor birkaç hafta geçirdim çünkü kolay bir ameliyat değildi."

"Ameliyat benim son şansımdı, çünkü öncesinde kolumu doğru düzgün hareket ettiremiyordum."

"Ameliyattan sadece iki gün sonra her şeyin daha iyiye gittiğini hissedebiliyordum. Yaklaşık on gün sonra hareket ettirmeye başladım. Doktorlar bana dört ila beş hafta sabretmem gerektiğini söylediler ve gerçekten de her şey, sürekli olarak daha iyiye gitti."

"Bu da beni motive etti."

"Ameliyattan önce debriyajı kullanamıyordum, şimdi tekrar kontrol edebiliyorum."

"Assen'deki kazadan beri bunun hayalini kuruyordum ve şimdi gücüm geri geldi!"

"Doktor önümüzdeki haftalarda iyileşme sürecinin devam edeceğini söyledi. Zaten tur zamanlarımdan ve yarış tempomdan, her şeyin düzeldiğini görebilirsiniz." dedi.

2018 Red Bull Rookies Cup şampiyonu Can, 2024 Dünya Supersport Şampiyonasını kazanmayı hedefliyor.

"Test sırasında sürekli yeni şeyler deniyor olsak da süreler mükemmeldi."

"Manzi testte biraz daha hızlı olabilir ama bu bir test ve ben genellikle yarış hafta sonlarında kendimi geliştiriyorum."

"Bu yüzden umarım bu yıl onunla düzgün şekilde mücadele edebiliriz. Testte sürekli 1:43'lü dereceler yaptım, hatta bazı turlarda 1:42 ya da 1:41 bile attım."