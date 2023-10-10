Can Öncü, 2024'te Puccetti Kawasaki ile Supersport'ta yarışmaya devam edecek

Moto3'te geçirdiği tek tam sezonun ardından 2020 yılında Kawasaki ile Dünya Supersport Şampiyonası'na adım atan Can Öncü, geçen yıl şampiyona üçüncüsü olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Can tam formunu yakalayıp, bu yıl serideki ilk galibiyetini almışken şanssız bir sakatlık geçirdi ve uzun süre kendisini toparlamak için çalıştı.

Neyse ki sakatlığını büyük oranda atlattı ve pistlere geri döndü. Fakat henüz %100'ünde olmayan Can, formunu geri kazanmaya çalışıyor ve önümüzdeki sezon da Puccetti Kawasaki ile Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışmayı sürdürecek.

Resmi açıklamaya göre Can, takımla beşinci yılını geçirecek.

Can şöyle konuştu: "İkinci ailem gibi olan Kawasaki Puccetti Racing ile devam etmekten gerçekten çok memnunum."

"Onlarla birlikte büyüdüm ve kendimize koyduğumuz hedeflerin çoğuna ulaştım."

"Bu yıl sakatlığım nedeniyle istediğimiz sonuçları elde edemedik ama gelecek yıl hiçbir şey bizi hedefim olan Dünya Supersport şampiyonluğunu kazanmak için her şeyimi vermekten alıkoyamayacak."

"Manuel Puccetti'ye ve Kawasaki'deki herkese bana duymaya devam ettikleri inanç için teşekkür etmek istiyorum."

"Mümkün olan en iyi sonuçları almak ve onlara olan borcumu ödemek için elimden geleni yapacağım."

Can Oncu Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images