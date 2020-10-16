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Can Öncü, 2021 Dünya Supersport sezonunda Puccetti Kawasaki adına yarışacak!

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Can Öncü, 2021 Dünya Supersport sezonunda Puccetti Kawasaki adına yarışacak!
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Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan temsilcimiz Can Öncü, gelecek sene Puccetti Kawasaki takımı adına mücadele edecek.

Ülkemizi Dünya Supersport Şampiyonası’nda temsil eden Can Öncü, seriye bu sene Turkish Racing Team ile giriş yaptı.

17 yaşındaki sürücünün gelecek sene de Dünya Supersport’ta mücadele edeceği ve Puccetti Kawasaki’ye geçeceği açıklandı. Can’ın takım arkadaşı ise Philipp Öttl olacak.

Çaylak sezonunda düzenli olarak puan kazanan Can, şu anda 53 puanlar şampiyonada 12. sırada yer alıyor.

2018’de Red Bull Rookies Cup’ta şampiyon olan genç sürücü, 2018 Moto3 sezonunun son yarışı olan Valencia’da özel izinle yarışmış ve Grand Prix tarihinin en genç yarış kazanan ismi olmayı başarmıştı.

Can Oncu, Turkish Racing Team

Can Oncu, Turkish Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha, Can Oncu, Turkish Racing Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha, Can Oncu, Turkish Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri World Superbike
Pilotlar Can Öncü
Editör Cem Özel

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