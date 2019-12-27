Camier yeniden operasyon geçirecek

İngiliz sürücü, Mayıs ayındaki Imola ayağında sıralama turlarında yaptığı kazada sol omzundan sakatlık geçirmiş ve Temmuz ayında operasyon geçirmişti. Bu sebeple 2019 WSBK sezonunun altı ayağını kaçırmıştı.

Honda’dan Barni Ducati’ye geçen Camier, Aragon’daki ilk sezon sonu testinde yine düşüp sakatlandı ve Jerez testinde kenarda oturmak zorunda kaldı. Onun yerini ise Ducati test sürücüsü Michele Pirro aldı.

Takımdan yapılan açıklamada, Camier’in operasyon geçirmeden sakatlıktan kurtulması umulmasına rağmen, Aragon’da hasar alan tendonların onarılması ve omzunu sağlamlaştırmak için kış arasını kullanma kararının alındığı belirtildi.

Operasyon, salı günü Barcelona’da Dr. Fernando Santana tarafından gerçekleştirildi ve Camier, 2020 sezonunun Phillip Island’da 29 Şubat’taki gerçekleştirilecek olan ilk yarışı için rehabilitasyon sürecine başladı.

21 Ocak’ta Jerez’de başlayacak olan sezon öncesi testlerinde Camier’in yer alıp almayacağı henüz belli değil.