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World Superbike / Son dakika

Camier, Barni Ducati ile yollarını ayırdı

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Camier, Barni Ducati ile yollarını ayırdı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Tem 2020 09:00

Leon Camier, Ağustos ayında başlayacak 2020 Dünya Superbike sezonu öncesinde Ducati ile arasındaki anlaşmayı fesh etti.

Camier, 2019 sezonunda sakatlanmasının ardından Honda fabrika takımındaki koltuğunu kaybetti ve bu yıl Ducati'nin müşteri takımıyla mücadele edecekti.

Ancak İngiliz sürücü, MotorLand Aragon'daki kış testlerinde hem bileğini hem de omzunu kırarak başka bir sakatlık daha geçirdi.

Şubat ayında Phillip Island'daki açılış yarışına katılmaya çalışsa da, daha sonra yarışa katılamayacağı açıklandı.

Koronavirüs arası 33 yaşındaki İngiliz sürücünün sakatlıklarını atlatmasına izin verdi, ancak hem kendisi hem de takımı, %100 uyum için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu kabul ettiler.

Fiziksel hazırlığın 2020 sezonunda büyük bir rol oynaması bekleniyor çünkü arka arkaya pek çok yarış yapılacak.

Barni, 2010'dan bu yana ilk kez WSBK'da yarışmayacak olan Camier'ın yerini kimin alacağını açıklamadı.

Marco Barnabo, "Sadece takımın iyiliği için değil, aynı zamanda sürücünün sağlığını korumak için de yollarımızı ayırmaya karar verdik. Barni Racing takımı olarak, Leon'un her zaman rekabetçi olduğuna inandık ve yeniden öyle olacağını düşünüyoruz."

"Onu bekledik ve hem motosikletin hem de sürücünün gerçek potansiyelini göstermesi için onu belli bir seviyeye getirebilmek adına elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak bu kadar sıkı bir yarış programında daha fazla risk alamazdık." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Leon Camier
Takımlar Barni Racing Team
Editör Rachit Thukral

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