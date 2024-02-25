Bulega, yeni motosikletinde debriyaja alışamamış

Nicolo Bulega'nın 2024 WorldSBK sezon açılış yarışının ilk ayağında birincilikten beşinciliğe düşmesi yarışı kazanmasını engel olamamıştı. Ancak pazar günkü ikinci yarış farklı bir hikayeydi.

Superpole Yarışına pole pozisyonundan başlayan Bulega, aynı durum ikinci yarışta da yaşayarak hızla geriye düştü.

Ertelenen yarışa beşinci sırada başlayan Bulega kısa süre içinde beşincilikten onuncu sıraya geriledi ve Jonathan Rea'nın kazası nedeniyle çıkan kırmızı bayrağın ardından yarışa yeniden aynı pozisyonunda başladı.

Bulega başlangıçta 11 turluk yeni sprint sırasında ilerleme kaydetmekte zorlandı. Ancak yarış ilerledikçe İtalyan sürücü önündeki sürücüleri geçmeye başladı.

Bulega daha sonra Sam Lowes ve Michael Rinaldi'ye karşı geçişlerini tamamlamadan önce yarışın en hızlı turunu atmaya devam etti.

Beşincilikten daha iyi olan potansiyeline rağmen Bulega hafta sonundan memnun kaldı.

Bulega, "Ne yazık ki çok iyi başlamadım. Debriyajı bırakma konusunda çalışmam gerekiyor çünkü V2'ye kıyasla çok farklı ve hala nasıl yapacağımı anlamıyorum."

"Ancak bir pole pozisyonu, zafer, iki en hızlı tur ve iki beşincilik elde ettiğimiz için olumlu bir hafta sonuydu. Benim için WorldSBK'deki ilk hafta sonum çok iyi geçti."

"İkinci Yarışın sonunda kullanılmış lastiklerle çok hızlıydım ve öndekileri yakalıyordum."

"Ama ne yazık ki yarış çok kısaydı ve öndeki adamları yakalayamadım."