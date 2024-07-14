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World Superbike Donington

Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"

Nicolo Bulega, bu hafta sonu Donington Park'ta gerçekleşen yarışta Toprak Razgatlıoğlu'nun temposunu yakalamanın kendisi için "imkansız" olduğunu söyledi.

Neva Ünsaldı
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati, Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı, Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati, Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı, Jonathan Rea, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

WorldSBK çaylağı Nicolo Bulega, Donington Park'ta bu hafta sonu Toprak Razgatlıoğlu'nun kendi klasmanında olduğunu söyledi.

İtalyan sürücü, bu hafta sonu Razgatlıoğlu dışında bir tur liderliği yapan tek sürücüydü ve Pazar sabahı Superpole yarışında iyi bir start aldı. Ancak Razgatlıoğlu 3. turda geçiş yaptığında, Aruba.it Ducati sürücüsü onunla başa çıkmanın “imkansız” olduğunu biliyordu.

"Bu sabah harika bir Superpole yarışıydı, çok iyi başladım."

"Ama Toprak beni geçince onu unuttum çünkü bu hafta sonu gerçekten çok hızlıydı. Onunla kalmak imkansızdı. Bu yüzden sadece ikinci sırada kalmaya çalıştım."

Bulega daha sonra Razgatlıoğlu'nu kullanarak 2. yarışın başlarında kendisini takip eden grubun önüne geçerek üst üste iki ikincilik elde etti.

"Toprak'ı ilk turlarda takip edebilirsem, arkamdaki gruba karşı bir fark yaratabileceğimi anladım."

"Alex [Lowes] sona doğru çok hızlıydı. Son tura kadar zorladı. Asla pes etmedi. Bu yüzden konsantrasyonu korumak ve son viraja kadar motosikletin üzerinde kalmak çok zordu. Ama sonunda başka bir podyum ve bu hafta sonu için gerçekten mutluyum."

Tek olumsuz nokta, üç yarışta da Razgatlıoğlu'na olan büyük farktı.

"Bu hafta sonu [Toprak'la] mücadele etmedim maalesef çünkü çok hızlıydı. Buranın en sevdiği pist olduğunu söylemişti ve BMW bu pistte çok iyi çalışıyordu.”

Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati

Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

“Motorumuzu geliştirmemiz gerekiyor çünkü yapacak işlerimiz var. Ama kesinlikle yapacağız."

Takım arkadaşı ve mevcut şampiyon Alvaro Bautista, Cumartesi'nin açılış yarışında Bulega'yı geçerek üçüncü sırayı aldı. Ancak çaylak, Pazar günkü iki yarışta da Bautista'yı geride bıraktı ve şampiyona sıralamasında 14 puan önde bulunuyor. Ancak, Toprak şimdi 41 puan önde.

"Üzerimde hiçbir baskı yok çünkü ilk sezonumuzda ikinci sırada olmayı beklemiyordum."

"Gerçekten mutluyum. Kendimle ve ekibimle gurur duyuyorum." dedi Bulega.

Çek Cumhuriyeti yarışı önümüzdeki hafta Most'ta gerçekleşecek.

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