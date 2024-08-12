Bulega: "Toprak'ın hızını bilsem de yarışı kazanabileceğimi düşünmüştüm"

Hafta sonunun son yarışında Bulega, art arda 13. galibiyetini elde eden Razgatlıoğlu'nun sadece 0.035 saniye gerisinde yarışı tamamladı.

Bulega, WorldSBK.com'a yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Toprak'la olan mücadeleyi boş yere kaybettim."

"Ama Superbike ile ilk kez burada yarıştım, bu yüzden mutluyum. Podyumda olmak her zaman güzeldir." dedi.

Bulega, yarışa zaferin mümkün olduğunu düşünerek başlasa da sonrasında geçiş seçeneklerinin çok sınırlı olduğunu söyledi.

"Toprak'ın çok hızlı olduğunu biliyordum, ancak son turlarda ondan çok da yavaş değildim."

"Son iki ya da üç tur kala kazanma ihtimalim olduğunu düşündüm, bu yüzden çok fazla zaman kaybetmemeye çalıştım."

"Elbette onu geçmenin çok zor olduğunu biliyorum çünkü Toprak çok sert fren yapıyor ve BMW oldukça hızlı."

"Daha hızlı olduğum tek noktada, son virajda atak yapmayı denedim ama artık çok geçti."

Podyumda ikinci sırada yer alarak olumlu bir son elde etmesine rağmen, Bulega için başından beri zor bir hafta sonu olmuştu.

Fiziksel sorunlar ve ilk antrenman seansının ilk 10 dakikasında yaşanan bir motosiklet sorunu, İtalyan sürücünün Portimao'da zorlanmasına sebep oldu.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bulega, "Benim için zor bir hafta sonu oldu çünkü teknik bir sorun nedeniyle ilk antrenman seansını kaçırdım, ayrıca hafta sonuna çok hasta başladım."

"Tüm hafta sonu boyunca beni takip eden doktorlara, ekibime ve ayrıca kendime teşekkür ederim çünkü hayatımın en zor hafta sonlarından biriydi." dedi.

Bulega, geçen yıl Supersport'ta iki kez kazandığı Magny-Cours pistindeki yarış öncesinde şampiyonada Toprak Razgatlıoğlu'nun 92 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Bulega, bir sonraki yarış öncesinde şunları söyledi: "Magny-Cours teknik bir pist olduğu için zor olacak ama orayı seviyorum."

"Geçen yıl Supersport'ta her iki yarışı da kazandım ama her zaman olduğu gibi bu yıl da farklı olacak ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."