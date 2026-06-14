Nicolo Bulega'nın Misano’daki ilk yarışta ikinci sıraya karşı açtığı 6 saniyelik fark, bu sezon kuru zeminde elde ettiği en büyük galibiyet farkı oldu.

İtalyan sürücünün bu zaferi, Superpole’de elde ettiği ve üst üste 8. kez gelen pole pozisyonu rekorunu da takip etti. Bulega, 2021 yılında bu seriyi yakalayan Kuzey İrlandalı Jonathan Rea ile pole pozisyonu sayısını eşitlemiş oldu.

WorldSBK.com'a konuşan Bulega, "İnanılmaz bir cumartesi günü geçirdik, çok mutluyum."

“Harika bir yarış çıkardık. Çok iyi bir tempo vardı. Superpole'de de bir rekor daha kırdım, dolayısıyla harika bir an, harika bir cumartesiydi."

"İtalya’da kazanmayı çok istiyordum çünkü Supersport’ta burada sadece bir yarış kazanmıştım ama Superbike'ta hiç kazanamamıştım. Tüm taraftarlarımın önünde bunu başarmak inanılmaz."

"Bu takım için de benim için de çok özel: İtalyan motosiklet, İtalyan takım, İtalyan sürücü, İtalya'dayız… Yani her şey çok güzel." dedi.