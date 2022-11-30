British Superbike şampiyonu Ray, Yamaha ile WSBK'e geçiyor

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OMG Racing Yamaha ile başarılı bir sezon geçiren ve dokuz galibiyetle şampiyonluğa ulaşan 25 yaşındaki Ray'in uluslararası şampiyonalara katılım göstermesi bekleniyordu. Motoxracing'in açıklamasıyla birlikte Ray'in WSBK gridinde hangi takımla yer alacağı da kesinleşti.

Avrupa'da düzenlenecek yarışlarda Motoxracing koltuğuna geçeceği ve Roberto Tamburini'nin yerini alacağı doğrulanan Ray, ilk yarışına Assen'de çıkacak.

Alex Lowes'tan bu yana WSBK'a tam zamanlı geçiş yapan ilk BSB şampiyonu olan Ray, 2018'de Hawk Suzuki ile bir yarışlık tecrübeye de sahip.

Ray, "Yamaha'nın beni ödüllendirmesinden ve bir sonraki adımı atmam için Motoxracing ile yarışma fırsatı sunmasından ötürü çok mutluyum."

"Üç yaşımdaki ilk yarışımdan bu yana WSBK şampiyonu olmayı hayal ediyorum ve Yamaha gibi bir üreticinin desteği olmadan bunun mümkün olmayacağının farkındayım."

"WSBK'da yarışmaya çok hevesliyim ve şampiyonadaki birçok başarılı İngiliz'in izinden gitmeyi umuyorum. Şimdi adım adım bir sonraki şampiyonluğu hedefleme zamanı!"

Roberto Tamburini

Ray, MotoGP koltuğunu kaybeden ve GRT ile WSBK'de yarışmaya karar veren Remy Gardner ile World Supersport şampiyonu Dominique Aegerter'in ardından gride katılan üçüncü çaylak oldu.

Yamaha Motorsport Avrupa sorumlusu Andrea Dosoli, "BSB'de R1 ile geçirdiği inanılmaz ilk sezonun ardından Bradley, 2023 WSBK gridindeki yerini sonuna kadar hak ettiğini gösterdi."

"Yıllar boyunca, bu yıl şampiyonluğu kazanmasını sağlayan harika bir yarış becerisine ve tutarlılığa sahip olduğunu gördük. Şimdiye kadarki kariyeri boyunca olduğu gibi, hızlı bir şekilde uyum sağlayabileceğinden eminiz."

"Yamaha Motoxracing WorldSBK Takımı ona güçlü sonuçlar elde etmesi için mümkün olan en iyi şansı verecektir." dedi.