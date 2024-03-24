Bongers: "Kenan Türkçe bir şeyler söyleyince, Toprak'ın kazanabileceğine inandığını anladım"

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda BMW'ye geçiş yapan Toprak, yeni takımıyla henüz ikinci yarış hafta sonunda önce pole pozisyonunu, ardından ilk yarış zaferini kazandı.

Toprak kariyerinin 40. Superbike zaferini kazanırken, BMW ise 2013 Nurburgring'ten bu yana ilk kuru yarış zaferini kazandı. Bunun sonucunda BMW yöneticilerinden Toprak'ı öven açıklamalar geldi.

Shaun Muir: "Toprak'ın bunu başarmasını beklemiyordum, motosikletinin performansının üstüne çıktı"

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Takım Patronu Shaun Muir, "Bu harika bir duygu, hâlâ ne diyeceğimi bilemiyorum. Uzun zamandır bekliyorduk. Harika bir takım kuruyoruz ve her şey gerçekten iyi bir şekilde bir araya gelmeye başladı. Avustralya dışında yarışlarda neler yapabileceğini henüz görmedik."

"Tur zamanlarını izliyorduk ve bugün Toprak'ın ya gerçekten hıza sahip olmadığını ya da koşulları çok iyi yönetemediğini düşündük. Sektörleri geliyordu ve diğerleri gibi zaman kaybetmiyordu ancak tutarlı değildi. Dört ya da beş tur kala, fark 4.3 saniyeydi, bir şansı olduğunu düşünmüyordum! Son iki turda Toprak'ın giderek yaklaştığını görebiliyordunuz. Motosikletinin performansının üzerine çıktı ve bu sonucu aldık." dedi.

Bongers: "Gözüme şarap kaçtı demek isterdim... Ama ağlıyordum!"

Marc Bongers, BMW Motorrad Motorsport Direktor, Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

BMW Motorrad Motorsport Direktörü Marc Bongers, "Günü galibiyetle bitirmek son derece sevindirici ve sezonun geri kalanı için bize daha fazla motivasyon ve güven veriyor. Toprak inanılmaz bir sürüş yaptı, inanılmazdı, hayatının sürüşünü yaptı. Ona bunu yapmasını sağlayacak paketi sunabildiğimiz için de mutluyum. Kenan tam önümdeydi, Türkçe bazı cümleler söylüyordu. Onu duyunca 'yapabileceğine inanıyor gibi geliyor' diye düşündüm ama hâlâ tüylerim diken diken oluyor."

"Gözüme kaçan şarap nedeniyle gözümün yaşlandığını söyleyebileceğim bir bahanem vardı ama ağlıyordum. Son galibiyetimiz 2021'de Portimao'daydı ve arada bazı zor sezonlar geçirdik, ancak tüm motor sporları katılımı için çabalarımızı artırdık ve Toprak'ı gemiye alarak kadroyu tamamladık. Bu vesileyle takımdaki herkese tüm çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Burada durup size teşekkür etmekten gurur duyuyorum. Kış boyunca daha da fazla güncelleme getirdik, sadece teknik değil her alanda küçük şeyler yaptık. Uzun bir yoldu, zor bir yoldu, çok fazla kan, ter ve gözyaşı döktüm, ailem de çok zor zamanlarla başa çıkmak zorunda kaldı, ama bu karşılığını veriyor. Son derece memnunum, bunun için kelime bulamıyorum." dedi.