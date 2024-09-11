BMW'den Toprak Razgatlıoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama
BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun Fransa’daki kazasının ardından iyileşme sürecine dair açıklama yaptı.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Takımı, Toprak Razgatlıoğlu’nun Circuit de Nevers Magny-Cours pistinde yaşadığı kaza sonrası sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Kazanın ardından hafif travmatik pnömotoraks teşhisi konulan temsilcimiz, yarışmaya uygun bulunmadı.
Toprak, Fransa'da tedavi altına alınmıştı ancak doktorlar onun İtalya’ya seyahat edip tedavisine orada devam edebileceğini belirtti.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
BMW tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlgili doktorlar, Razgatlıoğlu'nun İtalya'ya gitmesi için onay verdi. Tedavisine profesyonel bir tıbbi ekip ile İtalya'da devam edecek."
"İtalya aynı zamanda bir sonraki WorldSBK ayağının düzenleneceği yer."
"Ancak Cremona’daki yarışlara katılıp katılamayacağı, iyileşmesinin ilerleyişine ve yarış hafta sonunda Pistin Şef Sağlık Görevlisi ile FIM WorldSBK Sağlık Direktörü'nün değerlendirmesine bağlı olacak."
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