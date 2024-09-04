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World Superbike Magny-Cours

BMW, Toprak'ın motosikletine sezon sonuna kadar güncelleme getirmeyecek!

BMW World Superbike takım patronu Shaun Muir, Toprak Razgatlıoğlu'nun M1000RR'ının 2024'ün son yarışları için çok fazla güncellemeye sahip olmayacağını söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2021 dünya şampiyonu, bu sezon M1000RR ile 15 yarış galibiyeti elde ederek ikinci WSBK şampiyonluğuna ve BMW ile ilk şampiyonluğuna doğru ilerliyor.

Razgatlıoğlu, bu hafta sonu Magny-Cours'da düzenlenecek yarış öncesinde sezonun bitimine beş yarış kala 92 puanla lider durumda bulunuyor.

Kullandığı BMW yıl sonundan önce çok fazla güncelleme almayacak, ancak bu durum Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk mücadelesini raydan çıkaracak gibi görünmüyor.

Muir, WorldSBK.com'a yaptığı açıklamada, “2025'in ilk sezon öncesi testine kadar çok fazla parça gelmeyecek.”

“Elektronik strateji ve hata bulma ile ilgili bazı elektronik güncellemeler var.”

“Bugün sahip olduğumuz paket bizi son yarışın sonuna kadar idare edecek.” dedi.

Şu ana kadar sezonu değerlendiren Muir, Razgatlıoğlu'nun testlerde BMW ile ilgili ilk izlenimlerinin kendisi için önemli olduğunu söylüyor.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Shaun Muir, Marc Bongers

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Shaun Muir, Marc Bongers

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

“Toprak'ın BMW'yi sürebilme zamanlaması nedeniyle zor bir Aralık testi geçirdik.”

“Valensiya'da bir an yaşadık. Hâlâ emin değildik ama Toprak cesur bir karar vererek Yamaha'dan bu pakete geçti.”

“Gerçekten de Valencia'da gözleri açıldı ve 'Biliyor musunuz? Doğru kararı verdim. Bu motosikleti çalıştırabileceğimizi biliyorum; bu paketi çalıştırabileceğimizi biliyorum, şu anda sahip olduğumuz şey yeterince iyi.” dedi.”

“Bu yaşadıklarımızın ilkiydi ve ‘Vay canına, Noel hindimizin tadını gerçekten çıkarabiliriz’ diye düşündük.”

“İkincisi ise Barselona'da geri dönüp Nicolo Bulega’yı yenmek için yaptığımız o harika sürüştü.”

“Sadece Superpole Yarışı'ndaki hareket değil, bunu 3.3 saniye geriden gelip yapmak…”

“Nicolo'nun lastiklerini bu şekilde kullanması biraz acemiceydi ama Toprak da gerçekten ölçülü davrandı.”

“Bu etkinlikten çıktıktan sonra, Toprak'ın 1. ve 2. yarış süreleri, genel yarış süresinde saniyenin birkaç onda biri içinde aynıydı.”

“Bu onun sergilediği sansasyonel bir performanstı ve bize böyle bir yeteneğe sahip olduğumuzu fark ettirdi.” dedi.

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