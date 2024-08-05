BMW: "Toprak'ın üst üste 10 galibiyet alması rüya gibi!"

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 yılında WorldSBK'nin bir numaralı sürücüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Razgatlıoğlu, Portimao'da bir sonraki yarışta WorldSBK'de tüm zamanların 11 galibiyetlik rekorunu kırmaya çalışırken, Assen'deki 2. yarıştan bu yana süregelen başarısı sayesinde şampiyonayı domine ediyor.

Temsilcimiz Toprak, 2024'e girerken pek çok kişinin hayal bile edemeyeceği türden bir başarıya imza atarak, sıralamalarda Nicolo Bulega'ya 64 puan fark atarak BMW'yi şampiyonluk adayı haline getirdi.

BMW'nin mevcut durumu hakkında konuşan BMW Motorrad Teknik Direktörü Christian Gonschor, WorldSBK.com'a şunları söyledi:

“Bunlar kesinlikle iyi zamanlar! Üst üste on galibiyet büyük bir başarı, bu yüzden Münih'teki herkese ve tüm mühendislerimize ve tedarikçilerimize teşekkür ederim.”

"Michael Van Der Mark'ın 2. yarışta podyum için mücadele ettiğini ve Scott Redding'in Donington Park'ta başardığı gibi çok iyi bir pozisyonda bitirdiğini görmek, motosikletin potansiyelinin olduğunu kanıtlıyor.”

"Genel olarak fark yaratan bir sürücü var, bu açık ama sonuçta diğerleri de ona yaklaşıyor.”

"Mühendislik ekibi olarak da motosikleti nasıl geliştirebileceğimizi öğreniyoruz; daha fazla BMW'nin ön sıralarda ve podyumlarda yer alması, ulaşmak istediğimiz yere yaklaştığımız anlamına geliyor. Bu, gelecek yarış için en büyük hedefimiz.”

Razgatlıoğlu'nun yarattığı başarıyı ve aynı zamanda en yakın rakibi olan Ducati’den Bulega'yı değerlendiren Gonschor, şunları ekledi:

“Kulağa rüya gibi geliyor! Böyle bir şey beklenemezdi! Kıştan beri kazanmak için savaşabileceğimiz açıktı ama kazanmak için savaşmak ve kazanmak farklı şeyler; üst üste on kez kazanmak... Kimse bunun açıkça gerçekleşeceğini söylemezdi.”

"Doğru yöne gittiğimiz açıktı ama rakiplerimiz geri dönecek. Nicolo çaylak sezonunda inanılmaz bir iş çıkarıyor ve motosikletten elde ettiği şey gerçekten etkileyici. Yıl sonu çok zorlu geçecek.”

Razgatlıoğlu, Portimao turunun ilk iki yarışını kazanırsa, üst üste 12 yarış kazanan ilk sürücü olacak. 11 yarışlık galibiyet rekoru iki kez Alvaro Bautista tarafından kırıldı, ancak Algarve pistinde güçlü olduğunu kanıtlayan Razgatlıoğlu'nun bu rekoru kırma potansiyeli yüksek görünüyor.

Ancak BMW, bunun odaklandıkları bir şey olmadığını kabul ediyor.

Gonschor şunları söyledi: "Açıkça rekorlara bakmıyoruz, sadece bir sonraki yarışlara bakıyoruz.”

"Başlayabileceğimiz iyi bir referans noktasındayız. Geçen yıl Garrett Gerloff çok iyi yarıştı ve bunu tekrarlamayı umuyoruz.”

"Scott, Mikey, Garrett ve Toprak'ın podyum için mücadele ettiğini görmek güzel olurdu. Hangi kombinasyonda, umrumda değil! BMW olduğu sürece! Bir BMW kazandığında her zaman mutlu olurum!"