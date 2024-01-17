BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı

BMW, bugün 2024 Superbike Dünya Şampiyonası için renk düzenini tanıtan beş üreticiden ilki oldu. Dört BMW sürücüsü de Dünya Superbike Şampiyonası'nda kullanılacak renk düzenini tanıtmak üzere Berlin'deki fabrikada düzenlenen lansmana katıldı.

Lansmanda odak noktası doğal olarak takıma yeni katılan Toprak Razgatlıoğlu oldu.

2023'ün Mayıs ayında BMW ile anlaşan Razgatlıoğlu, 2020'den 2023'e kadar Yamaha ile toplam 37 WSBK yarışı kazandı ve 2021 sezonunda dünya şampiyonu oldu.

Temsilcimiz, "Belki de BMW ile ilk yılımızda şampiyonluk için mücadele ederiz." açıklamasında bulunarak, Alman üreticiye olan güvenini dile getirdi.

Yeni motosiklet büyük oranda siyah renkten oluşuyor. Ayrıca BMW ile özdeşleşen kırmızı ve mavi hatlar da mevcut.

Fotoğraf: BMW Motorsport BMW M 1000 RR 2024

İkinci BMW fabrika motosikletinde Michael van der Mark olacak. Van der Mark, 2020 WSBK sezonunda Yamaha'da Toprak ile takım arkadaşı olmuş fakat sonrasında BMW'ye geçmişti.

Van der Mark, BMW'nin 2019 sezonunda seriye dönmesinden bu yana, Alman üreticiyle yarış kazanan tek isim oldu.

Yine de Hollandalı sürücü, son yıllarda birçok aksilik yaşadı. Bazıları çok ciddi olan çok sayıda sakatlık geçirdi.

Kaderin cilvelerine rağmen BMW, Van der Mark'a sadık kaldı ve bir sezon daha fabrika sürücüsü olarak görev verdi.

İki fabrika sürücüsüne ek olarak BMW, Bonovo uydu takımının sürücülerine de fabrika motosikleti vermeyi sürdürecek.

Takım sahibi Jürgen Röder ve takım menajeri Michael Galinski tarafından yönetilen Bonovo, geçen yıl güçlü bir performans sergilemişti.

Scott Redding, fabrika takımında geçirdiği iki karışık yılın ardından, sezon finalinden sonra Bonovo takımına geçmişti.

Bonovo'nun diğer sürücüsü Garrett Gerloff, geçen yıl şaşırtıcı şekilde en iyi dereceyi elde eden BMW sürücüsüydü. Gerloff özellikle sezonun son üçte birlik bölümünde etkileyiciydi ve Magny-Cours'da BMW için pole pozisyonu elde etti.