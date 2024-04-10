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World Superbike

BMW: "Toprak dünyanın en iyi beş sürücüsünden birisi"

BMW takım patronu Shaun Muir, Toprak Razgatlıoğlu'nun dünyanın en iyi sürücülerinden birisi olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Gold and Goose / Motorsport Images

BMW, Toprak Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki son adımı atmak adına gerekli olan son parçayı Razgatlıoğlu ile anlaşarak bulmuş gibi görünüyor.

Temsilcimiz henüz ilk podyumunu Phillip Island'daki ilk yarışta alırken, Barselona'da bu yılki ilk zaferini elde etti.

Toprak, gösterdiği performansla yıllardır takımda bulunan isimler geride bıraktı, BMW'ye de 2013'ten beri ilk zaferini getirdi.

ROKiT BMW takım patronu Shaun Muir, Toprak'ın performansından övgüyle bahsetti ve onu "Dünyanın en iyi beş sürücüsünden birisi" olarak gördüğünü açıkladı.

SPEEDWEEK'e konuşan Muir, "Takıma katılmadan önce Toprak'ı sürücü olarak ekranlarda gördüğümüzün ötesinde pek tanımıyordum."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Şimdi bizim motosikletimizi sürüyor ve motosikletin tüm güçlü ya da zayıf yönlerini göz önünde bulundurarak sergilediği performansa bakarsak, onun dünyanın en iyi beş sürücüsünden biri olduğunu söylemek zorundayım."

"Bunu  tüm seriler (MotoGP de dahil) ve padoklar için söylüyorum."

"Bir motosikletten en iyi şekilde faydalanabiliyor ve aynı zamanda onun zayıflıklarını telafi edebiliyor."

"Bir motosikletle yaptıklarına, onu nasıl dengede tuttuğuna, frenlediğine, hızlandırdığına ve nasıl sürdüğüne bakarsak, bunu diğer herhangi bir sürücüden daha iyi yaptığını görürsünüz."

"Aradaki fark işte bu. Onun sürüş kalitesi diğerlerinden çok daha yüksek." dedi.

Muir, Toprak'ın bu motosikletle yaptıklarını diğer BMW sürücülerinin yapamayacağını söylüyor.

Muir, "Toprak'ın başlangıçtan itibaren yaptığı şeylere ve verilerde gördüklerimize bakarsak, diğer üç sürücümüz tüm bunları hayal bile edemezlerdi."

"Bence -Toprak- Phillip Island'daki testler sırasında bu yıl dünya şampiyonluğunu kazanabileceğine inanmaya başladı."

"BMW ile anlaştığında buna inanmıyordu." dedi.

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Kemal Şengül
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