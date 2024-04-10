BMW: "Toprak dünyanın en iyi beş sürücüsünden birisi"
BMW takım patronu Shaun Muir, Toprak Razgatlıoğlu'nun dünyanın en iyi sürücülerinden birisi olduğunu söyledi.
Gold and Goose / Motorsport Images
BMW, Toprak Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki son adımı atmak adına gerekli olan son parçayı Razgatlıoğlu ile anlaşarak bulmuş gibi görünüyor.
Temsilcimiz henüz ilk podyumunu Phillip Island'daki ilk yarışta alırken, Barselona'da bu yılki ilk zaferini elde etti.
Toprak, gösterdiği performansla yıllardır takımda bulunan isimler geride bıraktı, BMW'ye de 2013'ten beri ilk zaferini getirdi.
ROKiT BMW takım patronu Shaun Muir, Toprak'ın performansından övgüyle bahsetti ve onu "Dünyanın en iyi beş sürücüsünden birisi" olarak gördüğünü açıkladı.
SPEEDWEEK'e konuşan Muir, "Takıma katılmadan önce Toprak'ı sürücü olarak ekranlarda gördüğümüzün ötesinde pek tanımıyordum."
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
"Şimdi bizim motosikletimizi sürüyor ve motosikletin tüm güçlü ya da zayıf yönlerini göz önünde bulundurarak sergilediği performansa bakarsak, onun dünyanın en iyi beş sürücüsünden biri olduğunu söylemek zorundayım."
"Bunu tüm seriler (MotoGP de dahil) ve padoklar için söylüyorum."
"Bir motosikletten en iyi şekilde faydalanabiliyor ve aynı zamanda onun zayıflıklarını telafi edebiliyor."
"Bir motosikletle yaptıklarına, onu nasıl dengede tuttuğuna, frenlediğine, hızlandırdığına ve nasıl sürdüğüne bakarsak, bunu diğer herhangi bir sürücüden daha iyi yaptığını görürsünüz."
"Aradaki fark işte bu. Onun sürüş kalitesi diğerlerinden çok daha yüksek." dedi.
Muir, Toprak'ın bu motosikletle yaptıklarını diğer BMW sürücülerinin yapamayacağını söylüyor.
Muir, "Toprak'ın başlangıçtan itibaren yaptığı şeylere ve verilerde gördüklerimize bakarsak, diğer üç sürücümüz tüm bunları hayal bile edemezlerdi."
"Bence -Toprak- Phillip Island'daki testler sırasında bu yıl dünya şampiyonluğunu kazanabileceğine inanmaya başladı."
"BMW ile anlaştığında buna inanmıyordu." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Verstappen, F1'in 2026 için planladığı aktif aero'nun bir hayranı değil
Aston Martin: "Alonso'yu kalmaya ikna etmek için daha fazla performansa ihtiyacımız var"
F1 takımı kurucusu Ted Toleman 86 yaşında öldü
Andretti, Silverstone tesisinin açılışını gerçekleştirdi
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar