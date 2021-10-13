BMW sürücüsü Sykes, Arjantin'deki Dünya Superbike yarışlarını da kaçıracak

Sykes, Barselona'da gerçekleştirilen üçüncü WSBK yarışında, Lucas Mahias'ın Puccetti Kawasaki'si ile temas yaşadı ve yere düşerek ciddi bir beyin sarsıntısı geçirdi. Bu sebeple de hastanede birkaç gün tedavi gördü.

Sykes, Barselona'dan bir hafta sonra yapılan Jerez yarışlarının yanı sıra, bu ayın başlarında gerçekleştirilen Portimao yarışlarını kaçırdı. Doktorların tavsiyeleri doğrultusunda Arjantin yarışına da katılmayacak olan Sykes, arka arkaya üçüncü hafta sonunu kaçırmış olacak.

BMW, Sykes'ın 20-21 Kasım tarihlerinde, yeni inşa edilen Mandalika Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Endonezya yarışına katılmasını bekliyor.

Bu hafta sonu, tıpkı önceki yarışlarda olduğu gibi Sykes'ın yerini Eugene Laverty alacak.

Sykes, Arjantin'de gerçekleştirilen yarışlara katılsa da, Barselona'daki kazası nedeniyle son iki yarışta yer almayan Go Eleven Ducati sürücüsü Chaz Davies, pistlere Arjantin'le beraber geri dönüş yapacak.

32 zaferi bulunan Davies, Superpole yarışında geçirdiği kazada iki kaburgasını kırmış ve bu sebeple hem Jerez hem de Portimao'da yarışamamıştı.

Geride kalan iki yarışta Davies'in yerini Loris Baz almış ve oldukça iyi bir performans ortaya koymuştu.

Davies, Arjantin ve Endonezya yarışlarının ardından motosiklet yarışlarından emekli olacak.