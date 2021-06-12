Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2. Sonraki / Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!
World Superbike / Misano Haberler

BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

BMW sürücüsü Eugene Laverty, antrenman turlarında yaptığı kaza sonrası sakatlanmasının ardından Misano'daki ilk yarışa katılamayacak.

BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak

BMW'nin yeni uydu takımı RC Squadra Corse takımı adına yarışan Laverty, 3. antrenman seansında 10. viraja gelirken M1000RR'dan düştü.

Hemen kırmızı bayrak çıktı ve İrlandalı sürücü daha fazla kontrol için tıp merkezîne götürüldü. İlk raporda Laverty'nin bilincinin yerinde olduğunu belirtildi.

Bir saat sonra bir bildiri yayınlayan WSBK yönetimi, doktorların olası sakatlıkları tespit etmek için daha fazla kontrol yapacağını ve bu yüzden Laverty'nin sıralama turlarını kaçıracağını açıkladı.

Daha fazla tıbbi tarama sonrasında da Laverty'nin vücudunda birden fazla kontüzyon oluştuğu ve fonksiyonel bozukluklar nedeniyle öğleden sonra yapılacak ilk yarışta yer alamayacağı duyuruldu.

WSBK, Laverty'nin hafta sonunun son iki yarışına katılmak için uygun olup olmadığını değerlendirmek için Pazar günü ısınma seansından önce durumuna tekrar bakacak.

Geçen yıl BMW'nin fabrika ekibinden ayrılan Laverty şu anda şampiyonayı 17. sırada götürüyor.

paylaşım
yorumlar
WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

Önceki haber

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

Sonraki haber

Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!

Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor

1s
2
GENEL

11-13 Haziran Yarış Programı

18s
3
Formula 1

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"

5s
4
World Superbike

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

2s
5
Formula 1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

20s
Son Haberler
Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!
SBK

Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!

25dk
BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak
SBK

BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak

1s
WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.
SBK

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

2s
Supersport 300 Misano: Bahattin Sofuoğlu pole pozisyonunda!
SBK

Supersport 300 Misano: Bahattin Sofuoğlu pole pozisyonunda!

2s
WSBK Misano 2. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 4. oldu
SBK

WSBK Misano 2. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 4. oldu

21s
Son Videolar
Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike
29 Şub 2020

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
WSBK Misano 2. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 4. oldu Misano
World Superbike

WSBK Misano 2. antrenman: Rinaldi lider, Toprak 4. oldu

Redding, Ducati'nin Kawasaki'ye kıyasla ana zayıflığını anlattı
World Superbike

Redding, Ducati'nin Kawasaki'ye kıyasla ana zayıflığını anlattı

Kart sürücüsü Corberi, 15 yıllık men cezasına itiraz etti
Haber video
Kart

Kart sürücüsü Corberi, 15 yıllık men cezasına itiraz etti

Eugene Laverty Daha fazlası
Eugene Laverty
Sykes, iki BMW'yi yarış dışı bırakan dikkatsiz Gerloff'u eleştirdi Magny-Cours
World Superbike

Sykes, iki BMW'yi yarış dışı bırakan dikkatsiz Gerloff'u eleştirdi

Laverty, 2020'de BMW'ye geçiyor
World Superbike

Laverty, 2020'de BMW'ye geçiyor

Laverty WSBK'da, Fores BSBK'da yarışacak
World Superbike

Laverty WSBK'da, Fores BSBK'da yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor

11-13 Haziran Yarış Programı
GENEL GENEL

11-13 Haziran Yarış Programı

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Mazepin ve Schumacher, F1'le alakalı ne kadar az şey bildiklerini fark edecekler"

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.
World Superbike World Superbike

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor

Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"

Son Haberler

Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!
World Superbike World Superbike

Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!

BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak
World Superbike World Superbike

BMW sürücüsü Laverty, Misano'daki ilk yarışı kaçıracak

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.
World Superbike World Superbike

WSBK Misano: Rea art arda 3. kez pole pozisyonunda, Toprak 2.

Supersport 300 Misano: Bahattin Sofuoğlu pole pozisyonunda!
World Superbike World Superbike

Supersport 300 Misano: Bahattin Sofuoğlu pole pozisyonunda!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.