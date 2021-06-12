BMW'nin yeni uydu takımı RC Squadra Corse takımı adına yarışan Laverty, 3. antrenman seansında 10. viraja gelirken M1000RR'dan düştü.

Hemen kırmızı bayrak çıktı ve İrlandalı sürücü daha fazla kontrol için tıp merkezîne götürüldü. İlk raporda Laverty'nin bilincinin yerinde olduğunu belirtildi.

Bir saat sonra bir bildiri yayınlayan WSBK yönetimi, doktorların olası sakatlıkları tespit etmek için daha fazla kontrol yapacağını ve bu yüzden Laverty'nin sıralama turlarını kaçıracağını açıkladı.

Daha fazla tıbbi tarama sonrasında da Laverty'nin vücudunda birden fazla kontüzyon oluştuğu ve fonksiyonel bozukluklar nedeniyle öğleden sonra yapılacak ilk yarışta yer alamayacağı duyuruldu.

WSBK, Laverty'nin hafta sonunun son iki yarışına katılmak için uygun olup olmadığını değerlendirmek için Pazar günü ısınma seansından önce durumuna tekrar bakacak.

Geçen yıl BMW'nin fabrika ekibinden ayrılan Laverty şu anda şampiyonayı 17. sırada götürüyor.