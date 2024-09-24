BMW sportif direktörü Bongers, Toprak Razgatlıoğlu'nun motor cezası stratejisini açıkladı

Razgatlıoğlu sezonun başlarında Phillip Island'daki açılış turunda motor sorunları yaşamıştı.

Bu durum, herkes gibi sezon başında altı motor hakkı olan Razgatlıoğlu'nun sezonun bitimine beş yarış kala Magny-Cours'da beş motor kullanmış olduğu anlamına geliyordu.

Bu da Razgatlıoğlu'nun sezonun son yarışlarında motor cezası almak zorunda kalabileceği anlamına geliyordu ki bu da WorldSBK'de bir hafta sonundaki her iki ana yarışta da gridin gerisinden başlama ve her uzun yarışta çift uzun tur cezası anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Razgatlıoğlu'nun yerine yarışan Markus Reiterberger, hafta başında Türk sürücünün motor tahsisini devraldı.

Razgatlıoğlu, WorldSBK'ya geri dönebildiğinde Reiterberger'in yokluğunda kullandığı motorları geri alacak.

Sonuç olarak, bu hafta sonu Reiterberger tarafından alınan tüm yeni motorlar, geri döndüğünde Razgatlıoğlu'na geri verilecek.

Ancak, Cremona'da ek motor havuza eklendiğinde BMW için aktif sürücü Reiterberger olduğu için, orijinal altı motor tahsisinin dışındaki motorları kullandığı için cezayı alan Alman sürücü oldu.

Ancak Razgatlıoğlu geri döndüğünde, daha taze motorların avantajını kullanabilecek, ancak bu ek motorlara sahip olduğu için cezalara katlanmak zorunda kalmayacak.

BMW Motorrad Motorsport sportif direktörü Marc Bongers, Cremona’dan önce WorldSBK.com'a yaptığı açıklamada, “Toprak geri döndüğünde kendimizi en iyi şekilde hazırlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz”

“Temel olarak Toprak Razgatlıoğlu'nun dönüşü için motor kilometresinden tasarruf etmek amacıyla, Markus'un burada ceza alacağı başka bir motor koymaya karar verdik.

“Şampiyonada bizi desteklemesi için onu davet ettiğimizde bu açık bir görevdi.”

“Elbette kişisel olarak onun için bir üzücü bir durum ama bu öngörülmüştü. Hayal kırıklığına uğramadı. Serbest antrenmanlarda ve Superpole'de aldığı iyi sonuçlardan sonra ileriye bakıyor. Umarım başarılı olur.” demişti.

Reiterberger'in 14. bitirdiği 1. yarıştan sonra Bongers, daha fazla açıklama yaptı:

“Markus Reiterberger'i Toprak'ın yerine yedek sürücü olarak aldık. Toprak geri döndüğünde hazırlanmak istediğimiz birkaç noktayı not ettik.”

“Markus'u bir test sürücüsü olarak kullandık ancak yedek sürücü asıl sürücüyle aynı motor tahsisatına sahip olduğu için, bu Markus'un Toprak'ın motor tahsisatının bir kısmını kullanacağı anlamına geliyordu.”

“Sezon boyunca birkaç arıza yaşadığımız için, güvenli oynamak ve Toprak için motor kilometresini korumak istedik, bu yüzden etkinlikten önce karar verdik ve Markus bu konuda bilgilendirildi, tahsis edilene ek olarak bir motor alarak ceza aldık.”

“Bu ceza Markus'un iki ana yarışa geriden başlayacağı ve iki uzun tur cezası alacağı anlamına geliyor. Elbette beklenen de buydu.”

Markus Reiterberger, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

“Proaktif bir şekilde FIM'e giderek yapacağımız şeyin bu olduğunu söyledik. Markus için üzücü ama rolünün ne olduğunu çok iyi biliyordu.

“10 yılı aşkın bir süredir ailemizin bir parçası, birlikte çalışmak harika. Bizim için yaptığı işlerin yanı sıra, antrenmanlarda ve Superpole'de iyi sonuçlar elde etmesinden ve hatta yarışta bazı puanlar kazanmasından son derece memnunum.”

Bongers, Aragon hafta sonuna sadece bir hafta olmasına rağmen Razgatlıoğlu'nun MotorLand'e geri dönebileceğini belirtti.

“Aragon'da geri dönmesini umuyoruz; bunu bekliyoruz ama teyit edemeyiz.”

“Onun ceza alması çok kötü olurdu, bu yüzden Markus motoru ve cezayı alacak ve Toprak için daha fazla taze motor kilometremiz olacak.” diye ekledi.